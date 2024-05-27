在YouTube製作視頻

二○二三年的西雅圖，風調雨順，夏天幾乎不見山火，去冬今春幾乎不曾下大雪，很快就春暖花開了。想想過去一年來，天氣好轉，疫情 結束，親友們生活都平平安安，感恩之後，也要留下一些記憶和大家分享。

從二○一二年開始，我就在YouTube 註冊，但是很少上傳視頻，要上傳的話也只是上傳錄像，不知道怎樣編輯剪輯，觀看的人很少。

最近幾年，我每天必看YouTube視頻，從視頻中學會很多東西，比如換家電小零件、如何在後院種菜等。只要自己想學，在YouTube幾乎可以找到任何想要找的答案，也可以找到製作視頻的方法。

於是我跟著YouTube視頻學習編輯，最後選擇了蘋果Imoive軟件製作視頻。我的電腦是Windows，只能在手機上下載Imoive，我很快就學會了一些簡單的編輯技巧。

但Imoive無法上字幕，於是又跟著介紹，在我的Windows電腦下載了ArcTime和Pytranscriber免費字幕軟體，我把經過Imoive編輯的視頻，上傳到ArcTime，使視頻轉換為MP4文件格式，再把MP4文件格式視頻上傳到Pytranscriber，提取srt字幕文件，可以做外掛的活動字幕，也可以做內嵌的固定字幕。

會上字幕之後，我就開始學做一些比較長的視頻，例如我把自己的一篇長篇小說內容介紹，製作成幾個視頻，最長的有接近半小時，字幕字數超過八千字。

上字幕最難的是，要修改原來有Pytranscriber提取的srt字幕文件，有很多同音字或者錯別字需要修改，有的整句話沒有顯示，自己就要補上。經過一段時間的鑽研，我可以比較輕鬆地上字幕了。

我製作了不少視頻，都是從自己喜愛的文章或者故事編輯，觀看者不多，最被欣賞的視頻有四千多次觀看量，最少的只有十幾次觀看量。這很正常，因為我的頻道很隨意，喜歡的就來看，不喜歡看也無所謂。

我原來不知道什麼叫短視頻，去年夏天偶然一次機會，我上傳了一個不到一分鐘的視頻，結果觀看量激增到三千多次。所以我才知道，在YouTube凡是超過一分鐘的視頻就是長視頻，短於一分鐘的視頻可以設定為短視頻。

YouTube的短視頻右下角，有個底色為白色四角形邊框，框中有個左低右高的斜向紅色雙桿標記，就是短視頻動態的標誌。自己的視頻發表後，這個標誌馬上出現在YouTube最顯目的短視頻動態中，而現在的觀眾大多數喜歡看短視頻。

學會製作短視頻後，我就經常上傳一些體育活動的短視頻節目，有時五分鐘就可以完成一個短視頻，最多一天可以上傳二十幾個短視頻，很受觀眾歡迎。

現在我的YouTube頻道有一千一百多個訂閱，一千個訂閱就可以爭取創收，但是視頻製作太費時間，而且每三百六十五天要達到四千小時的觀看，這個目標我相差甚遠，也不想去爭取，畢竟年紀也大了。

日前我剛過完七十三歲生日，製作視頻開拓了視野，不少朋友和我交流做視頻的經驗，大家其樂融融。我原來喜歡寫作，現在又加上一個製作視頻，讓我的退休 生活充滿樂趣。