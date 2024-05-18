好久沒有去接孫子放學了，這天是因為媳婦要去美國東部開年會，兒子遂要我們去他家過夜及幫忙，順便接送我的寶貝孫子與孫女們。

孫子五歲，正就讀公立學校幼兒園，每天下午二點半左右放學，但為了配合家長接送，可以參加放學後的課外輔導課程，等待家人下班時間再去接回家，因此也可以拖到下午五、六點。

目前南加州 各學區 或是圖書館等，都會找一些半工半讀的大學生來打工，讓他們擔任課外輔導兼照顧孩童，只要小朋友們統統被家長接送走，即可交差了事，他們的主要任務就是看好孩童不出意外即可；由於學區在放學後還提供免費的點心，有吃有喝又可以和同儕一起玩，所以留在學校接受課輔的學生還不算少。

日前我一如既往到了校門口，報上孫子的姓名，年輕的大學生立刻用對講機通報教室內的學生，然後孫子收拾好背包，走到大門口，準備和我一起回家。

但非常意外的是，孫子竟然主動跟我說：「爺爺，我今天想學一些中文。」孫子平常是以英文和我溝通，我還以為是我聽錯了。

從前孫子在托兒所Daycare還小時，每次接他回家，我都會趁機在車上教他一首簡單的唐詩或是宋詞，例如唐代詩人李白的「靜夜思」、孟浩然的「春曉」、王之渙的「涼州詞」與「登鸛雀樓」、張繼的「楓橋夜泊」、李白的「早發白帝城」、杜牧的「清明」等。我發覺孫子頗具慧根，記憶力超強，於是我便把每首詩詞的第一個字做成字卡，放在車上，看他能否看圖識字。

結果不到一年時間，孫子就能在每天放學五、六分鐘的路上，看見字卡即可倒背如流，養成他對中文的興趣；當然我也會準備一些巧克力糖給他當獎勵品，學習頗具成效，兒子和媳婦知道後，也很高興。

我有一個孫子與一個孫女，另外還有一個外孫及外孫女，兩個孫子與兩個孫女年齡相差半年，而孫子與孫女之間又相差兩歲左右，正好可以如法炮製，一個個教他們念唐詩。

至於我們自己的兒子及女兒的中文程度，僅限於聽與講，他們的認字與寫字程度就不必提了。幸好我們在家都說中文，否則兒女真會成為所謂的香蕉人，外黃內白也。

媳婦是苗族人，一句中文也不會；女兒嫁的是白人，只會使用筷子而已，但他們都知道雙語的優勢，也樂觀其成，任由我去教孫子和孫女中文。

如今大孫女已經兩歲半，中文學習得超快，小外孫女才滿兩歲，正在牙牙學語中，但也會跟著我念中文，將來她們長大後，或許也會像大孫子一樣對我說：「爺爺，今天我也想要學中文。」看著孫輩們慢慢地長大，就把一切美好的期待都寄望於未來。