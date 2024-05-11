去年年中，內人回台灣探望家人，順便請她幫我辦些個人私事，由於不那麼急切，我也沒有催促她，某天她沮喪地告訴我，她把我的身分證搞丟了，遍尋不著，為此我上網查詢，重新申辦台灣身分證，手續並不繁複，只要備妥文件，當天到戶政單位一小時之內就可取得新身分證。我告訴她等我回台灣時，再重新辦理補發即可，她的心情才稍微平復。

今年二月底，好友打電話邀我到西雅圖一遊，早去晚回，我一口答應，順便將此事告訴內人，內人和我赴銀行保險 箱去取旅遊證件，這才發現我原本以為遺失的台灣身分證，居然躺在保險箱裡，意外之喜，還向內人道歉錯怪了她。但是我卻發現旅遊文件不見了，翻箱倒櫃就是找不著，內人安慰我說，可能仍然在家中，回到家後找了多處就是找不著，最後只有通知好友取消隔天行程。

但是旅遊文件不見的問題仍然存在，因為再過幾個禮拜後我即將返台，沒有此項證件勢必無法成行，唯一的辦法就是上網重新申請。

加拿大申請證件的手續費時費力，不像台灣那樣方便，我打開電腦，進入移民局 網站，依照指示逐步填妥所需資料，也用信用卡 付了申請手續費，就在最後一步，不知何種原因，申請書無法送出，那時我已經精疲力盡搞到晚上十一點，想等明早打電話給申請單位協助解決。

我端坐在椅子上，沉澱一下混亂的心情，左思右想，記憶中好像曾把它放在某個文件夾裡面，雖然找過多次，但我仍不死心，決定再好好檢查一下。沒想到奇蹟真的發生了，證件竟然就在裡面，歡樂之情溢於言表，馬上傳line通知好友，我們第二天可以一起出遊，更重要的是次日一早打電話給移民局承辦人員，告知原委，取消我的申請，對方不僅答應，也承諾申請費全數退還，虛驚一場圓滿落幕。

故事似乎還沒結束，四月下旬從台北回來，有了上次經驗，我一路小心翼翼地查看護照是否仍在身上，當飛機抵達溫哥華機場，摸摸口袋確定證件仍在，跟隨其他旅客快步走向自動報到機前，依照指示逐步填妥相關資料，照相並按壓指紋，等完成報到的單子由機器列印出來。

拿了單子之後，隨即走向最前面的移民官員櫃檯，突然發現我的護照不見了，這可把我急壞了，沿著回頭路就是找不著，最後來到原先使用的自動報到機旁，仍然沒看到護照，我只得向移民局官員說我的護照遺失了，請他協助。

數分鐘後，前方有個官員揚揚手，說那裡有一本遺失的護照，驗名正身後物歸原主，我像洗三溫暖似地再次體驗失而復得的喜悅。

記取上述教訓，發現自己年紀漸長，記憶力大不如前，所有重要證件放置何處，都照相存證，方便日後尋找，辦事要慢慢來，以免掛一漏萬，得不償失。