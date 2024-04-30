三十多年前，我有兩家建設公司，Ed是我的合夥人，也是我懷念的好朋友。他是德裔美國人，比我稍年輕，Ed管兩家公司的工地，每天早上五點半起床，在公園晨跑一小時，沖涼後，吃完簡單早餐即往工地忙到晚上七、八點，是我們公司成功的大功臣。我和Ed的照片兩度登上專業的建築界雜誌，當時是最成功的後起之秀。

Ed是一個人才，勤勞、聰明、謙虛有禮，他應該前途無量，可惜最後證明，抗壓能力才是做人做事成功的最重要元素。

那時的新屋市場太好了，蓋房的速度不如賣房來得快，生意蒸蒸日上，我們兩人常相約下班後喝杯啤酒，聊得意氣風發，互相吹捧幾句，對前景充滿了信心。可是天有不測風雲，有一天房市就這麼崩盤了，蓋好的一間間新屋，愈賣愈慢，最後完全停頓，產生許多爛尾樓。

我們這類型的公司，土地占資產很大的比例，土地越來越不值錢，公司的市值也就按照資產的估值如斷崖般下降。資不抵債的公司，一家接一家宣布破產 ，破產還解決不了問題，有的公司老闆跳樓，也有半夜溜之大吉。終於有一天，Ed不見了，我到處詢問打聽，都沒人知道他的下落。

又過了好多天，國稅局 稅務人員出現在我家門口，說公司在最後階段欠稅二十多萬，利息還要往上加。稽查人員進了我的家，看來看去，找不出哪些適合充公沒收的東西，許多私人用品、住家、車輛，即使欠了稅，政府依法也不可以拿走。

另一方面，我和稅務律師趕緊積極向法庭抗辯，列出種種理由，最重要的是公司屬有限責任，債務應不涉及投資人才對，但是我們需要有力的證據。

Ed有一個女朋友，並沒有離開休士頓，我之前問過她多次，向她表明我要找Ed商量善後，她一概回答不知道他去哪裡了。這一次，我只好死馬當活馬醫再問一次，我說：「現在事關我一家人存亡，務必告訴我怎麼聯絡Ed？」Ed的女友聽了勃然大怒，她說Ed已流落他鄉，整個人已經徹底崩潰，酗酒度日，怎麼還敢去打擾他？聽到此處，我只好算了。

不料數日後，我收到佛羅里達寄來的掛號信，內容是一張已經公證的切結書，宣誓說明定期報稅 是總經理Ed負責的業務，大老闆管的是融資與土地買賣，與例行每季度報稅無關。律師對這份具有法律效力的聲明十分滿意，趕緊上交給法官。

又過了快一年，國稅局來了一封信，內容說政府極為注重每一個公民的權益，經過仔細查證，此案已經結束，沒有金額需要再繳納。依我的判斷，Ed這份切結書應該是重要的關鍵。

不久後，Ed的女友來電，她說Ed已死，死因是體重超重、酒精中毒。回憶當時已陷於絕望中的Ed，仍然不吝拉了我一把，如今陰陽永隔，我永遠感念好朋友Ed的情義。