我們一生中總有不同時刻，必須離家去旅遊、求學、工作或參加活動等，而後會在不同的地方住宿，例如旅館、親友家、帳篷、房車、郵輪、帆船、火車等，體驗與平日全然不同的感受。

去年我和老公到上海祭祖探親，我們住在一家旅館，所遭遇的經歷是我們一生中第一次碰到的。那是一家一般大眾價位的旅館，屬於中式典雅書卷風格，一般的旅館通常都會供應免費早餐、茶水、盥洗用品等。但這家旅館還設有一間洗衣室，裡面放了洗衣機、烘乾機各三台，還有洗衣乳供住客免費使用。

不僅如此，旅館還提供免費消夜，小冰箱裡的飲料、零食都可免費自取，第一晚當我們回到旅館，電視機旁的檯子上，放了加蓋的兩個小碗，並準備好了湯匙。我打開蓋子一看，原來是兩碗仍然溫熱的皮蛋瘦肉粥，正好肚子也餓了，馬上吃下，洗完澡後，就舒舒服服地睡了。

第二晚回到旅館，提供的是上海特色甜點「海帶綠豆湯」，分量適中，正好在睡前食用。這家旅館真是太善解人意了，多這麼一點點的花費與服務，就讓我和先生感動不已，終生難忘，到處向人宣傳；也難怪我們遇到了一個先生，他長期居住這家旅館，以此為家。

我上班的時候出公差，為了給客戶信任我們公司或有好印象，公司往往花巨資讓我住五星級豪華酒店，但是出差經常是一個人忙完公事，回到酒店就睡覺，而且一個人住這麼大的房間，既害怕又無聊，我總是開著燈，心驚膽顫地睡到天明。難怪每回帶小女兒旅遊，她總是在進房門前，會唸一些咒語趨吉避凶，因為怕那房間曾經發生過什麼不好的事，避免鬼壓床。

想起以前小時候，我們一家五口擠在一個小房間生活，吃喝拉撒睡都在房間解決，偶爾南部的姑父和姑媽來訪，因為當時房間是泥土地面，他們就在地上鋪稻草墊、棉被借宿，這樣的情況，姑父和姑媽也能夠跟我們住上一個月。那時我最高興了，因為每天都有不同的推車賣炸臭豆腐、大餅饅頭、爆米香等，姑媽幾乎每天都會買好吃的食物給我們吃。

我也想起有一年，曾和大女兒、女婿一起去親家公家過感恩節，那時屋外冰天雪地，屋內卻溫暖如春，大家待在室內享受美食，從落地窗看外面風景，房內的被褥溫暖舒適，家中一塵不染，各種擺設溫馨，一夜睡到天明，那真是我住過最棒的房間，勝過我自己的狗窩。

還想起三、四十年前年輕時，三月初到芝加哥 出差，首次到天寒地凍的地區，我穿了羊毛內衣褲，帶的全都是禦寒衣物，沒被凍著，但卻熱到不行，晚上穿著羊毛內衣褲睡覺，熱到全身發癢難眠。後來我才知道，老美只要待在家中，一年四季都是穿汗衫短褲，也讓我知道以後不管春夏秋冬到哪旅遊，短袖、長袖和外套都是必備衣物。

以前父母還健在時，每次回台灣還有父母親的家可以住，自從父母離世後，家就沒了。幸好我在台灣還留有一間房子，租給了女兒的同學新婚居住，我當時只有一個要求，當我們回台灣時，請他們騰出一個房間，讓我們回台灣時可以住，他們也欣然接受了。所以現在我們每次回台灣，他們總是幫我們準備得很周到，讓我們有「家」可回，幾年之後，他們也從一對小夫妻，變成了有一女一兒的四口之家。

出門在外總得有個暫時棲身之地，有別於與平日不同的體驗，可能是美好的，也可能是很不好的，但是只要我們擁有一顆感恩的心，隨遇而安，能得到休息那就足夠了。我也慶幸生活在這個世代，可以到處體驗住宿，讓生活過得別有滋味。