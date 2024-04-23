與朋友開車前往距離西雅圖 唐人街三十里外的南郊，那裡有鄭老先生開的花場。未進花場，隱隱約約已聞到一陣陣的花香，與老先生見面，他開懷地說：「近距離看櫻花，分享花枝俏情韻。」

多年前，老先生從香港 元朗區移民西雅圖，初時將多年積蓄投入小餐飲，卻是連月虧損。親友提醒他，在香港不是有種花理草的經驗嗎？常言做生不如做熟，為何不發揮特長呢？後來靠著親友幫助，老先生籌集資金開了花場，花場約二十英畝，他透露，在中西方過傳統節日時，例如聖誕節的聖誕樹，農曆春節的年桔、桃花、富貴竹，客人都會紛至沓來挑選。

我認為，在花場中最惹人注目的是一棵棵櫻花樹，在一旁幾個沉醉賞櫻 的朋友，紛紛地表示：「站在花場賞櫻花，心情加倍舒爽。」

猶記得遠去的往昔，在清風暖暖的季節，遠方故鄉村子背後半面山坡長有多棵野生櫻花。幼時常聽大人講民間傳說，說花枝俏就有花精靈，於是與村中玩伴們興高采烈奔去摘花，大聲叫嚷說：「花枝俏就有花精靈，花開富貴，賞心悅目。」

一九九三年秋天，曾經與朋友遠赴日本旅行看櫻花，印象中櫻花風情萬種，流淌馨香，既高雅恬靜，又雍容華貴，讓所有觀花者輕易地沉浸在花海中。

日前一個周末，午間陽光燦爛，天高氣爽，親人與我走進西雅圖市區的華盛頓大學，但見櫻花盛開，滿園春色。

創建於一八六一年的華盛頓大學，是世界頂尖著名大學，被譽為公立常春藤。這裡有多采多姿的櫻花樹，是著名的賞櫻景點，每年三月至五月下旬，總能吸引成千上萬的人前來賞櫻。

人群熙熙攘攘，走在有「櫻花大道」的大學校區閒逛，令人心曠神怡，舉頭賞花，心花也怒放，歡聲笑語傳遞著人們的喜悅。

有人說，看櫻花開滿枝頭，是人生美妙的享受，此時此刻，眾人跟著老先生走在開滿櫻花的花場，聞著一股淡雅的花香，內心充滿著各種美妙旋律。

老先生說，在香港生活那些年，每逢櫻花綻放的時節，再怎麼忙碌，也會記得抽出時間去看櫻花。他如數家珍，說香港櫻花每年二、三月都已盛開了，看櫻花的地點有長洲、嘉道理農場、中文大學新亞書院、大帽山扶輪公園前櫻花園等四大勝地；他充滿懷念地說：「我的花場之所以栽種很多櫻花樹，全在於對香港櫻花的深刻記憶吧！」聽老先生娓娓訴說櫻花，更覺得花香陣陣，飄溢面前。

花農中有一名中年華人婦女，她以歡快的口氣說：「你們認為櫻花好看嗎？」眾人有些忘乎所以，伸手接住了飄到各人面前的幾片花瓣。朋友趙先生直言說：「花枝俏景色美妙，花精靈風情奇妙。」

看著眾人帶著快意在櫻花樹下徜徉，我放鬆思緒飛回了故鄉半面山坡，任由花香蔓延心內，我由衷地說：「花枝俏就有花精靈，花開富貴，賞心悅目。」

中年婦女說：「人們想看櫻花，實在毋須長途跋涉，在老先生的花場，或回去香港，或在西雅圖華盛頓大學校區，都可看到美麗的櫻花，足以讓所有賞花者陶醉。」

我凝視眼前櫻花的風采，滿足地說：「現在我們欣賞櫻花，不就是流連忘返了嗎!」