二○二四年四月八日，北美部分地區可以看到太陽、月亮和地球排成一條直線日全食 景象，這是個難得的天文奇觀。那天中午開始，由西至東經德州 一直到東部緬因州寬約百多英里環狀帶內，都可以一窺日全食現象。

事前不少市民計畫前往有關地區或城市欣賞日全食，但氣象局部門預告，相關地區包括德州在內，屆時可能有雲層，說不定會影響觀測。有些加州 發燒友原訂前往德州達拉斯的機票需要更改行程，改飛到更遠的東岸去追日食。

日全食的前一、兩天，加州觀天人士紛紛駕車前往德州湊熱鬧，公路上湧現不少外來客，為加油站、旅店和超市帶來不少生意。當局亦提醒人們，汽車要早點加好油，並帶上足夠的水糧上路。

我那幾天正好到德州兒子家探望孫子孫女，順便期待日全食的到來。天文台公布日食從中午一點開始，前後為時四分鐘，當天中午十二點多，我走到公園擺好椅子，靜待日食到來。

該地學校仍然要上課，但通融學生可以留在家裡欣賞大自然奇觀。孫子是初中生，全班有二十多人，當天只有八個學生回校上課。

日食開始了，戴上特製的觀天黑眼鏡，看到月亮緩慢移動，圓圓的太陽開始被月亮擋住，地球光線不斷地變弱，公園路燈開始亮了，樹上小鳥也以為天黑提早回巢。四分鐘內，陽光全滅如黑夜般，然後太陽再慢慢地重新露臉，一下子又重回光明世界，短短時間內，讓人感受到日落日出的快速變幻。樹上小鳥又重新啼叫，好像不明白為何如此快速又天亮了。

來到德州達拉斯（Dallas），順便概說這個發展迅速的城市。達拉斯地處平原，人少地廣，近期移入民眾甚多，許多都來自加州。達拉斯冬寒夏熱，天氣不如加州好，房子一般面積較寬大，多為3000平方呎左右，因夏天酷熱，留在室內時間甚長，房子如果大一點，比較方便在室內活動，中價樓大約要四十多萬美元。

德州馬路寬廣，商場餐廳占地也比較開闊，超市規模都比加州大。此地印度籍人士較多，新來華人移民增加速度也較快，亞洲商店和華人餐廳陸續開設，這都是德州新氣象。

小布希（George W. Bush）總統圖書館建在達拉斯，老布希（George H. Ｗ. Bush）總統圖書館則建在德州Collect Station。甘迺迪總統（John F. Kennedy）一九六三年十一月二十二日在達拉斯遇刺身亡，享年四十六歲，兇手就躲在一棟七層大樓，從六樓窗戶口向總統的敞篷車開槍，甘迺迪總統頭部中彈，送到醫院前已經喪生，兇手開槍現場建成總統遇刺紀念館，遊德州不妨去觀賞這三個旅遊景點。