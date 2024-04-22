似乎沒有哪個節日能像四月八日那樣，引起加拿大 人集體興奮，尤其是東部幾個省，從政府到民間，人人狂熱追捧，硬是把日食的天文現象，辦成像一個狂歡節。

這天全省中小學停課放假，不管是公園裡、山崗上，或是大瀑布，到處都是扶老攜幼等待觀看日食的人群。廣播和電視不斷地播報，通往大瀑布這個最佳觀看日食地點，其周圍幾條高速公路早已嚴重塞車，因為高速公路上擠滿了追日的夸父。

有個老朋友得意洋洋地發了照片，炫耀自己如何高瞻遠矚，提早一天住到大瀑布附近的朋友家，既避開了四月八日的堵車之苦，晚上還能享用朋友拿手的美食，並和朋友過了一把牌癮，第二天悠哉地欣賞了日食。同時，當天上的日月重疊到仿如一個大戒指的那一刻，老友親眼見到了一對戀人的求婚過程。

另一個年輕朋友則和鄰居一起牽著心愛的小狗到黑溪公園（Black Creek）遛狗，順便享受久違的人山人海氣氛。最難忘的是日食那一刻，人群裡響起激動的歡呼聲和尖叫聲，年輕友人順帶被附近一家人的童言童語逗得開懷大笑。

她說那家洋人有兩個大約學齡前的女兒，最小的那個女兒估計不到三歲，一直不停地問：「太陽發生什麼事了？」她的姊姊告訴她：「太陽和月亮在Hug（擁抱）。」妹妹繼續追問：「月亮和太陽Hug的時候，有沒有Kiss（親吻）。」她們的媽媽聽到後笑得直不起腰，連連說：「對，日食就是月亮跟太陽在Kiss。」周圍的人聽了也都笑成一團。朋友眉飛色舞地描述：「那時的氣氛簡直太歡樂開心了。」

日食這一天，多倫多華裔 女市長Olivia Chow（鄒至蕙）也暫時擱下千頭萬緒的市政雜務，跑到北約克Downsview機場與九百多名兒童一起追日食。女市長告訴小朋友：「太陽爺爺和月亮奶奶就要親密接觸了，時代有時候就像日食一樣會有黑暗的一刻，但太陽總會再次升起來。」本來這是一段帶有鼓勵的談話，沒想到卻引來一波批評和嘲諷。

有人如此評斷女市長：「老鄒警告多倫多人民，黑暗時代到來了」、「拿著高薪在工作時間去看日食，必須扣工資」、「是不是應該開徵日食稅？」誰讓女市長日前宣布要開徵雨水稅，大家正一肚子氣沒地方發洩，此時不罵更待何時？

而加拿大總理杜魯多 （Trudeau）和議員們則坐鎮首都渥太華國會山，觀賞這個難得的視覺盛宴，附近的空軍一號居然騰空起飛為他們助興。奇怪的是，這麼大的陣仗，反而不見他們被挨罵，也許是飛機掠過日月親吻的畫面太過震撼，也太過美妙，人們愛屋及烏便捨不得開罵了。

我和家人不想塞車，也缺乏湊熱鬧的幹勁，所以只在後院將就地看完日食過程。雖然天空時不時陰雲密布，但月亮貼上太陽的那關鍵幾分鐘，卻是雲開日出，非常完美地呈現了天文奇觀。連美麗的日冕（Solar Corona）都看到了，日冕是指太陽大氣的最外層，其內部分別為色球層和光球層，厚度達到幾百萬公里以上。

我們不僅錄下全部過程，還拍到幾張不錯的照片發給親友分享。記憶中以前幾次日食，我們都沒有像這次這麼認真地又看又拍，大概是受到全民亢奮的狂熱感染，抑或是被那句「下一次日食要過二十年」給擊中了神經，誰知二十年後，是變成塵世的一粒灰或是天上的一縷魂？何不仿效詩仙李白「暫伴月將影，行樂須及春。」