我曾在加州聖荷西（San Jose）聯邦政府 機構工作三十六年，一切都是在公司的電腦系統作業，因為是聯邦政府機關，所以員工有各色種族。

印象最深刻的，是關於公司的微信 管制措施。以英文為母語的員工所送出的微信，一貫作風是洋洋灑灑，而且長篇大論。華人同事私底下都會說，又收到某某的王大娘裹腳布了。有不少同事，甚至埋怨上層階級浪費工作時間，而且抓不到重點。

我認為微信寫作是個人文字能力的表現，長篇大論卻不知所云，是欠缺組織能力。我的白人經理經常在會議上提醒大家，先思考一下想要表達的意見，先想再寫，不要只是信口開河。

因為怨聲載道，上級發布一個微信列出寫作技巧，總共有十幾個步驟，同事之間戲言，這個作者自己沒有以身作則。我最記得的是第一步列出微信的目的，下面列出達到目的的方法和步驟，每個步驟都要言簡意賅，一言中的。

有些購物平台收到我的購物訊息，回應的微信也是大作廣告，只有最後一段是重點。我了解這是因為公司要應對廣大的客戶需求，無可厚非。

退休 後，我和幾個也已退休的白人同事保持微信聯繫，通常我三言兩語訴說生活小事，他們會回應一大堆像短篇小說，並告訴我，他們生活中的點點滴滴。這是白人的優點，他們心直口快，當然也是母語的優勢。