灰髮藍眼的喬治醫生，是我和先生的家庭醫生，這些日子我們看他神采飛揚，滿臉喜氣讓他整個人容光煥發，喬治告訴我們，他的兒子要回家了。他兒子從醫學院畢業後，目前在華府地區當實習醫生，兒子成績卓越，是父親的驕傲。

兒子也是喬治的好朋友，最能讓他溫暖寬心，每次兒子回家，父子兩人總會獨處一室，聊得興致盎然，毫無保留，什麼都可以坦誠交流，居然引來喬治妻子的嫉妒和抗議。

能和血緣最親的人成為知己好友，不是每個人都有這樣的運氣。大多數的家庭，父母關懷兒女，兒女尊敬父母，但兒女有心事總會找朋友傾訴，而不願對父母說。我的朋友愛麗絲算是幸運，她的女兒索菲和她非常親密，索菲大事小事都會找媽媽商量。索菲大學是學電影製作，當媽媽的知道這是個燒錢的專業，而且畢業後就業困難，但依然義無反顧地支持她。

索菲畢業後在亞特蘭大 工作，亞特蘭大是目前美國的第三大電影基地，僅次於加州 和紐約，被稱為南方好萊塢（Southern Hollywood）。雖說亞特蘭大的影視製作行業蓬勃發展，每年創造幾十億美元的經濟效益，但是索菲並沒有找到理想的工作。

索菲在一家影視工作室當導演助理和攝影師，沒有報酬，為了掙下經驗，並打通人脈關係，索菲甘願每天無償打工四小時。亞特蘭大的消費不低，索菲的公寓、交通、食物怎麼辦？索菲只能到酒吧當調酒師、去餐廳當服務員，這樣一折騰就是兩年，兩年下來，索菲也沒得到想要的職位。愛麗絲不急，她相信索菲是一顆被塵土掩埋的寶石，總有一天會光芒四射、閃耀世界。

愛麗絲退休 前是護士，我認識她的時候，我剛加入南卡地區的一家藝術俱樂部，她是俱樂部的老會員，在繪畫、參展等領域都很關照我。愛麗絲是個好母親，不願意看到女兒辛苦勞累，於是決定重返醫院再當護士，每月所得的工資全部留給女兒，這樣女兒就可以專心從事電影。

索菲知道這種情況，對愛麗絲說：「媽媽妳提前退休，就是為了專心繪畫、享受美好生活，我不願意看到妳因為我，而改變自己的人生軌道。」愛麗絲回答：「我們是好朋友，對不對？好朋友是不是應該互相幫助？我現在幫妳一把，妳以後也會幫我，對嗎？」

有人說過，父母和孩子最好的關係就是成為對方的知心朋友，彼此無話不談，互動溫暖和諧。但這世間不可能一切順心，每個人都是獨特的，時間久了，免不了有紛爭和衝突，只能靠智慧去化解。

愛麗絲不喜歡女兒的男友，她說看他第一眼就能認定他是個渣男，但是女兒卻把他當寶，讓她感到很無奈，母女兩人冷戰了一個月，最後還是和好了。某個寒冷的冬夜，愛麗絲接到女兒的電話，女兒傷心哭訴被渣男甩了，什麼理由也沒有。愛麗絲馬上起床，準備開車四小時到亞特蘭大探望女兒，丈夫阻止她，並說：「妳瘋了，現在是凌晨兩點，外面還下著雪。」愛麗絲說：「外面在下雪，但是女兒的心在滴血，我必須出發。」

我想這就是母愛的力量，知己朋友也很難辦得到，當最親的家人成了最知心的朋友，這世界縱然狂風暴雨，黑暗無邊，前面也有一盞燈在等你。