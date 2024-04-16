小女兒在網站擔任編輯，每天奔波如換季的候鳥，沒有時間休息，下班後還撥出空檔，去輔導想要踏入文壇的年輕人。

我問她：「妳自己都夠忙了，為什麼還要去管這些閒事？」媽媽的心疼最容易轉變為責備。「媽媽，妳知道在我寫作路上，誰是我的貴人嗎？」女兒換了個話題。當然是我啦！女兒想要專職寫作，我明知道這是一份難以獲得溫飽的工作，但想到幾世紀前的歐洲，那些權貴家庭鼓勵子弟研究文學、歷史、哲學和藝術，才留下豐富的人文遺產，這些寶藏對人類造成的影響，不是計算機可以計算的。

女兒既然有心，我們當然支持她專心寫作，去追求自己內心深處的藝術，於是我告訴女兒：「媽媽全力支持妳。」女兒拿到兩個碩士學位後，每天寫作八小時，用Excel管理寫稿、投稿、退稿以及稿費的記錄。我支付她的房租和生活費，一直到她給自己立下的六年約定到期，她才放下寫作，找了現在的工作。如果說在寫作之路上，誰是她的貴人？那當然是我這位慈母了。

我期待著女兒的感謝，她卻說：「是史蒂夫，那時候我關在房裡寫作，寫完就丟著，沒有人可以請教，不知道自己出路在哪裡？這條路對我究竟適不適合？我更不敢走出去找編輯協商賣稿。」想到當時的辛苦，女兒的眼眶紅了。我以為替女兒付了房租，給了零用錢，她就應該像在天堂般開心寫作。這是我第一次聽到，除了寫作，女兒還需要賣文章來建立自信心和成就感，培養自己繼續往下走的勇氣。

「是史蒂夫拉了我一把，他偶然看到我的作品，邀我替他的網站寫文章，每篇付我二十五美元。那個網站並沒有收入，他是用這個方法鼓勵寫作的人。」看到我不解的表情，女兒解釋說：「史蒂夫的網站也有很多知名作家的文章，點閱率很高。讀者在網站上看到我的作品，開始向我付費邀稿，我才能走到今天。」

女兒的眼中充滿了對史蒂夫的感激和回憶，「我們從未見過面，我只知道他養了一隻兔子和一隻貓。只要史蒂夫向我邀稿，我一定答應，我願意用我小小的名聲支持他的網站，支持新進作家。」聽完女兒說的話後，我真是愧疚，我以為每月寄支票 給女兒，就是給了她一條康莊大道，從來不懂女兒心中的掙扎、恐懼和困惑。原來藝術之路如此荒煙蔓草，是史蒂夫在女兒蹣跚前行時，給了她一把開路的鐮刀，壯了她的膽，讓她在荒漠中，闢出自己的道路。

女兒說：「所以只要有年輕人來找我，我就會撥出三十分鐘專心回答他們的疑惑，和他們分享我的寫作經驗。昨天有個年輕人說，這場談話至少省去她五年的撞牆時間。」女兒描述著她和幾個年輕人會談的經過，我微微一笑，原來我的寶貝小女兒，竟是別人的偶像和奮鬥目標。

女兒接著說：「如果沒有史蒂夫，就不會有今天的我，我幫助這些年輕人，是為他們省下摸索的時間，也是為藝術領域留下一些人才，就像當年史蒂夫為我所做的一樣。」

我在心中對喜歡貓和兔子的史蒂夫先生深深一鞠躬，謝謝你的善舉，讓女兒留在寫作路上，也謝謝你種下一顆滋養的種子，讓女兒在小有成就的今天，效法你蹲下身陪伴那些初出茅廬的藝術家們。史蒂夫先生，你是女兒的貴人，也是為我生命解惑的智者。