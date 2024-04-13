去年九月中旬，隨著好友王氏夫婦，到維吉尼亞州 （Virginia）紐波特紐斯市（Newport News City）市立公園內的李侯蓄水池（Lee Hall Reservoir）步道。「李侯」一詞源於美國南北戰爭之前，有一名菸草種植者在此地擁有的李氏莊園（Lee Hall Mansion）而來。

步入公園，看到一座橫跨沃里克河（Warwick River）上，已列入美國國家歷史古蹟 名錄的長橋。在南北戰爭期間，西元一八六二年四月十六日的李氏磨粉廠戰役（Battle of Lee's Mill）中，南方邦聯為了抵擋北方聯邦，從北邊的懷恩氏磨粉廠（Wynn's Mill）到南邊的李氏磨粉廠（Lee's Mill）築了一道防衛系統。這座橋就是當年防衛系統的中點，也是一號水庫的所在地。走在這座長橋上，看著橋下悠遊戲水的魚和烏龜，不禁讓我們遙想，當年南軍和北軍兩軍對峙的情景。

過了橋，我們開始走在原始步道上，沿途樹蔭濃密，樹根盤根錯節。對右膝剛痊癒的我，走在這凹凸不平的步道上，更需要格外小心留意腳下。所幸兩名男士每隔一陣子都會停下來，耐心地等候我們兩個女士姍姍到來。

喜歡探訪南北戰爭戰場遺址的王先生，一路上不時指著步道兩邊，細說當年南北兩軍對抗時，士兵們所用戰壕的特點。在路邊我們也會看到公園管理處提醒大家，「不要踩到當年美國內戰時的防禦工事（Please Do Not Walk On Civil War Earthen Fortifications）」的標誌。

鄰近低窪處，管理處貼心地為步行者，設有扶手欄杆的人行橋和觀景臺，讓走步道的人能貼近欣賞到蓄水池不同的風貌。在觀賞眼前景色時，讓我想起岳陽樓記的「上下天光，一碧萬頃」，雖然眼前沒有范仲淹所說的「沙鷗翔集，錦鱗游泳」，但在這一片水光樹影和遠處隱約可見的長橋中，足以讓身處此景的我們，把俗世煩惱一掃而空。

藍天白雲下，和老友夫婦一路同行於李侯蓄水池步道上，享受美景和友情的同時，我們也了解當年美國南北戰爭的片段歷史，收獲滿滿真令人開心。