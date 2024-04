去年九月中旬,隨著好友王氏夫婦,到維吉尼亞州 (Virginia)紐波特紐斯市(Newport News City)市立公園內的李侯蓄水池(Lee Hall Reservoir)步道。「李侯」一詞源於美國南北戰爭之前,有一名菸草種植者在此地擁有的李氏莊園(Lee Hall Mansion)而來。

步入公園,看到一座橫跨沃里克河(Warwick River)上,已列入美國國家歷史古蹟 名錄的長橋。在南北戰爭期間,西元一八六二年四月十六日的李氏磨粉廠戰役(Battle of Lee's Mill)中,南方邦聯為了抵擋北方聯邦,從北邊的懷恩氏磨粉廠(Wynn's Mill)到南邊的李氏磨粉廠(Lee's Mill)築了一道防衛系統。這座橋就是當年防衛系統的中點,也是一號水庫的所在地。走在這座長橋上,看著橋下悠遊戲水的魚和烏龜,不禁讓我們遙想,當年南軍和北軍兩軍對峙的情景。

過了橋,我們開始走在原始步道上,沿途樹蔭濃密,樹根盤根錯節。對右膝剛痊癒的我,走在這凹凸不平的步道上,更需要格外小心留意腳下。所幸兩名男士每隔一陣子都會停下來,耐心地等候我們兩個女士姍姍到來。

喜歡探訪南北戰爭戰場遺址的王先生,一路上不時指著步道兩邊,細說當年南北兩軍對抗時,士兵們所用戰壕的特點。在路邊我們也會看到公園管理處提醒大家,「不要踩到當年美國內戰時的防禦工事(Please Do Not Walk On Civil War Earthen Fortifications)」的標誌。

鄰近低窪處,管理處貼心地為步行者,設有扶手欄杆的人行橋和觀景臺,讓走步道的人能貼近欣賞到蓄水池不同的風貌。在觀賞眼前景色時,讓我想起岳陽樓記的「上下天光,一碧萬頃」,雖然眼前沒有范仲淹所說的「沙鷗翔集,錦鱗游泳」,但在這一片水光樹影和遠處隱約可見的長橋中,足以讓身處此景的我們,把俗世煩惱一掃而空。

藍天白雲下,和老友夫婦一路同行於李侯蓄水池步道上,享受美景和友情的同時,我們也了解當年美國南北戰爭的片段歷史,收獲滿滿真令人開心。