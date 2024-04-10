又是一個豔陽天，溫度攝氏十五度，真是令人難以置信，三月初的加拿大 渥太華（Ottawa），竟然有了春天的感覺，這還是那個世界上最冷的首都嗎？

我沿著社區馬路隨意走，一路上不時遇到健行的鄰居。他們和我一樣，都抵擋不住好天氣的誘惑，一個個出來曬太陽了。走過轉彎處，和一個年輕的家庭相逢，長髮飄飄的母親悠閒地牽著兩條狗，身材挺拔的父親快活地推著嬰兒車。那雙人嬰兒車（double stroller）上的兩個孩子，像是一對龍鳳胎，小男孩懶洋洋地躺著，似睡非睡的樣子，小女孩卻睜著一雙好奇的眼睛，向陌生的我綻開了甜甜的小梨渦。

微風吹拂著臉龐，遙想故鄉的三月，正是草長鶯飛的季節，湖邊的桃紅柳綠。而我腳下的土地，積雪剛剛消融，草地一片枯黃。

街道兩側的樹木離鬱鬱蔥蔥還有一段時間，目光所及，都是光禿禿的樹枝，碩大的鳥巢也因此全部暴露在光天化日之下。鳥兒還沒開始引吭高歌，在美國南方過冬的黑雁卻已經成群結隊地回來，牠們比人類更敏感，早早就捕捉到了加拿大春天的氣息。

一輛白色的福特皮卡自遠而近駛來，有美妙的歌聲伴著輕快音樂從車窗內飄出：「春風它吻上了我的臉，告訴我現在是春天。誰說是春眠不覺曉，只有那偷懶人兒才高眠。」竟然是一首耳熟能詳的中文歌曲。

我驚喜地停下腳步打量那部車，見車身上噴著醒目的中文廣告：「人靠衣裝，家靠軟裝。」看來家庭裝修公司的春天已經來了。司機是一名中年男士，果然是華人 面孔，他微笑著向我揮揮手，我也點頭致意。皮卡和歌聲進入主要道路，很快就匯入了滾滾車流。

我哼著歌繼續往前走，後面的歌詞卻已經記不清楚了。我想起第一次聽見這首歌的驚豔感覺，那時人們說要少聽靡靡之音，父親卻把鄧麗君和劉文正 的唱片搬回家。流行歌曲聽多了，我也學會了唱幾句，填個人資料時，很自然地在興趣欄上填寫了「唱歌」，這大概就是我後來被錄取幼師專業的原因之一。

我在和風暖陽下走了半個多小時，回程穿過小學的校園就可以很快回到家。正是課間活動時間，校園的室外場地非常熱鬧，打籃球、跳格子、溜滑梯、攀爬繩架等，許多人玩著不同遊戲。我穿行其間，盡量沿著牆根走，卻被一堆書包和外套擋住了去路，我這才驚覺，很多孩子都是穿著單衣在活動。

打籃球的那幾人，甚至穿著短衣和短褲，我不禁失笑起來，這陽光和煦的日子，我剛剛還在猜測春天是不是快來了，孩子們的穿著，卻已經早早進入了夏天。

回到家，我迫不及待地上YouTube尋找「春風吻上我的臉」這首歌，最先跳出來的是台灣歌星蔡琴的版本，蔡琴的嗓音渾厚婉轉、令人沉醉；再聽鄧麗君的版本，那甜美圓潤的歌喉，透著久違的親切，讓我想起了唱針在黑膠唱片上的溫柔滑行。

春風吻過我的臉，然而春天還沒有來，加拿大環境部又有新的天氣特別通告，周末還有一場雨雪。