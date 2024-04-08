除夕早晨，我收到兒子的簡訊：「今年的農曆新年，學校放假一天，我帶月兒回家和你們相聚。」這令人喜出望外的訊息，像一陣暖意吹醒久蟄思啟的四肢。我拉開窗簾，陰鬱的天空乍然開朗，春天提早來報到了。

五歲的小孫女月兒才進門，就選定了自己的舞台，逕自走向小餐桌取出畫筆。在她的彩筆下，爺爺是奔跑的小兔子，奶奶則是一隻戴了頭巾的唐老鴨，彷彿走進了「彼得兔」的場景。兔子跳出了柵欄，唐老鴨烤了一張餅，正要用餐時，小畫家說：「我累了，咱們去開車兜風吧！」

瞬間，攤開瑜伽墊成了賽車 道，小汽車在跑道蓄勢待發，月兒拉著爺爺當軍師，一聲令下，客廳成了賽車場，不論輸贏，都能引起她一陣開懷的笑聲。

盯著火柴盒式的車子，跌進了時光機，在停車場上一個小男孩如數家珍地唸著所有車子型號，令人嘖嘖稱奇。兒子小時候，總愛陪我去公司加班，在我忙著寫程式之際，他只能在玩具小汽車中找到樂趣，忽而背誦車型，忽而玩賽車。久而久之，他在那個無趣的辦公室中，練出了認車的功夫，直到他搬出了家，我整理出一堆小汽車，難免升起一陣愧疚，那些珍貴的親子時間，竟然都在電腦工作室中被壓縮了。

「奶奶，該妳了。」一陣喧鬧將我拉回現實，賽車道上停著分配給我的那部黃色卡車，這會兒，沒有公務纏身，專心地陪著孫女月兒玩賽車，以最快的速度捕捉那些流逝的時光。

正午的太陽把院子烘熱了，相偕步入後院，月兒在路徑上跑了起來。原以為免子爺爺總會拿冠軍的，沒想到才上幼兒園的小娃，竟然機伶地穿越草坪，先聲奪人，看著她慧黠地搶了頭香，真不敢想像這是五年前抱在手中那個胖嘟嘟的小肉團。

歲月真像是一個神奇的魔術師，像捏麵人似地把憨態可掬的小男孩塑造成一個父親，又捏出了一個小女孩，當皺紋爬了滿臉，我們依然可以從容地找出時光的軌跡，任那些似曾相識的記憶，像雪球般從蒼蒼白髮中滾了出來。

歡聚的時光總嫌太匆忙，冬陽乘著霞彩返駕，月兒也得回家了，目送著他們離開，我竟然有種泫然欲泣的感動，這一個短暫而溫馨的小聚敘中，我們成了最佳道具，走進她自編自導的童話故事，重溫了舊夢。

我們這一代飄洋過海，來美國求學謀職的異鄉客，傳統的年節向來不放假，只能湊合地沾一些節慶氣息，不敢奢望擁有一個正式的年假，這回真得感謝舊金山學區 。看著地上一堆畫紙和散落的色筆，依稀聽到傳來的歡笑聲，這也算是除舊布新的一個儀式吧！

在邁進龍年的門檻之前，兒子給我捎來了一個特大的禮包，驀然想起電影「阿甘正傳（Forrest Gump）」的名言：「生命就像一盒巧克力，你永遠無法知道下一個會吃到什麼味道。」拾起月兒的傑作，悄悄地放進抽屜，像收藏了一張張帶有巧克力味道的糖紙，附上一個新年的心願，希望年年有今日，歲歲都歡聚。