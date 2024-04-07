新冠疫情 之後，生活逐漸恢復正常，雖然各地不時出現狀況，但大家都知道如何處理，疫情已成為生活常態。我移民 三十多年，兒女長大成人準備籌備婚嫁，做為第一代移民，我告訴孩子不需任何繁文縟節，屆時出席婚禮即可。

前年在小女兒確定婚期後，我陪同試婚紗，三番兩次來回溝通，經修改後完工，我在工作之餘逛街挑選自己的長禮服。大女兒曾是婚禮顧問，她扮演著重要角色，只是夏威夷 與美東相距甚遠，還好能透過網路溝通。

婚前的聚會（Bridal shower）讓我大開眼界，若不是身為母親，有些活動真的會感到手足無措，因為所有被邀請的女姓朋友，都得對新娘有相當程度的瞭解，才能融入活動。婚禮前夕和女兒一起做美甲，選色是挑戰，既不想高調搶鏡，也希望美美地出席。

去年六月的天氣很好，大女兒提前從夏威夷回來，協助打理婚禮流程。婚禮在高爾夫球俱樂部舉行，婚禮前一天，雙方家長、伴郎和伴娘先去打點，並在下午排練，晚上宴請雙方家人親友吃飯。婚禮當天我們早早等候化妝師，第一次接受專業化妝，猶如明星般耀眼。伴娘們各顯神通，妝髮都自己一手包辦，不過也有伴娘請專人打扮，足見她們對此任務的重視。

賓客多半是女兒和女婿的友人，當他們互唸誓詞時，我不禁淚流滿面，陪伴多年的小女兒出嫁了。

典禮約半小時結束，賓客們吃著點心、喝酒聊天，等待著晚宴的到來。在家長致辭環節，我清唱一小段鳳飛飛的「祝你幸福」，有親友感動流淚，更有外國人被感染。晚宴後有跳舞、打高爾夫球等各種活動，全程有專業攝影師錄影及拍照。

今年二月底，我們從美東飛往拉斯維加斯（Las Vegas），二月二十九日雙方親友共十四人，一同見證兒子這對新人結婚，典禮簡單，半小時完成，有公證人及錄影存證，兒子請了攝影師拍照。小小房間容納不到二十人，由於沒有彩排，出現小小失誤，我依然止不住淚水。看著一對對新人按時間順序結婚，其實這樣的選擇也不錯，面對每四年慶祝一次結婚紀念日，或許兒子會更加珍惜。

三十多年後，來到拉斯維加斯，感受特別深刻，我住在勒克索（Luxor）飯店，搭電梯時有如地震般晃動，原因是受了金字塔型建築結構影響。飯店內人潮洶湧，賭博機台林立中央，耀眼奪目的燈光吸引不少賭客，還有發牌員的賭桌等候遊客大駕光臨，四周環繞著商店、餐廳和咖啡廳，非常熱鬧。

拉斯維加斯有紐約、巴黎、迪士尼等各式主題飯店，遊客在天橋上行色匆匆，還可以自由參觀飯店，加上雲霄飛車及天空巴士貫穿城市，車水馬龍，越夜越美麗。還有精品店、名廚餐廳、秀場演出，消費及娛樂兼顧，我們也看了一場空中飛人秀，驚心動魄。

兩年內完成兒女們的嫁與娶，兩對新人各自以自己喜歡的方式，完成了終身大事。人生的旅途漫長，能夠找到知心人相伴，是多麼不容易，衷心地祝福這兩對新人，長長久久。