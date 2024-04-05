美國義工文化由來已久，宗教組織推行的奉獻，反映在這種文化上最為明顯，經年累月形成一種社會氛圍。不僅是在非營利組織，幾乎各行各業都能找到當義工的機會，讓任何有心投入義工行列的人，得以發揮長才，甚至藉此發掘出隱藏的興趣及潛力。

寒暑假是美國家長們帶著孩子，走訪各類組織當義工的旺季，加州 許多公立高中規定，學生在畢業前需要完成特定時數的義工，該規定曾在疫情大流行期間破例取消，如今又隨著疫後恢復。

二○○九年，美國曾出現一名「百萬獎學金」大學生Derrius Quarles，憑靠在高中畢業前累積出上千小時的驚人義工時數，得以合格獲頒七十三項總計百萬美元的獎學金，讓他在求學時有能力開發獎學金申請軟件，並成立新創公司造福更多大學生。

對於想要憑藉當義工來獲得謀職機會的人而言，法院、醫院的義工據說最為熱門，其次是跟隨想要從政競選公職的團隊。但良莠不齊的工作能力，對管理義工的主管造成很大的負擔，因而有很多組織並不公開徵募，而是經過內部人員相互打探介紹，選擇性的拉幫入夥。

工時可長可短、錄用門檻低、可接觸單位人事，以及可培養更多人脈，皆為當義工可獲取的經驗。然而表現是否合格到足夠「轉正」卻是一大考驗，能夠被單位留任者可能是百裡挑一，稀罕到讓人不敢期待。儘管如此，凡表現良好、短期內獲得一封大力推薦的介紹信，就可以幫助應屆畢業生順利求職，發揮臨門一腳的作用。

我住在舊金山東灣（SF East Bay），在社區老人中心 轄下的二手店當了七年多義工，聽聞主管親戚的兒子患上重度憂鬱症 ，大學念不下去了，成天宅在家形同廢人。醫師建議除了服藥和定期看心理醫生外，去當一個做事不會有壓力的義工，當成輔助治療。

主管親戚間接透過介紹，安排那孩子到醫院當義工，不僅讓憂鬱症受控制不用再服藥，還做出興趣並表現優異，讓單位直接錄用。他僅憑高中文憑從事無需任何證照資格、而且待遇十分優渥的醫院職務，不到一年時間，整個人脫胎換骨。

當義工的累積工時雖無法換算成金錢，但這種特別的付出在美國社會被統稱為「社區服務」，能用來等價兌換一些特別的需要，最常見的是抵銷交通罰款。此外，義工工時還可像捐款一樣，轉贈給有需要的人，這包括有急需社區服務工時，卻在短期內無力完成者。

我聽過最感人的例子，有一個大學生完成學業卻罹患重症住院，就差做滿校內規定的義工時數，便能順利畢業，而其多名好友得知情況後，向校方提出捐獻他們「眾籌」的義工時數來幫助同學，後來學校特別予以通融。

聚集不同世界觀的人，在沒有太多利害關係衝突下，共同協力完成一些事情，是美國義工文化發展出的優良社會風氣。我是步入中年以後，才接觸義工世界，第一次成為義工是在二○一二年春天，正式加入了地方食物庫當固定發放班底，每周服務對象約兩百居民。

當時受訓於一名白人老太太珊卓，她負責發放甜點超過十年，後因癌症開刀不治。參加了告別式，才知道珊卓擔任義工長達二十八年，累積工時超過四萬五千小時，她曾獲前總統歐巴馬（Obama）追頒榮譽勳章。