這幾年熱中旅遊，最近兩、三年主要專注於非洲，前年去了北非摩洛哥，去年拜訪東非肯亞，今年去南非 開普敦參加郵輪十二天旅遊。飛了半個地球，轉了兩趟飛機，經過了三十多小時的行程，終於到達了離加州 最遠的角落。南非的美是我沒料想到的，藍天碧海、青蔥樹林、高山原野，風景美不勝收；另外還有珍禽異獸、百年大龜等，這些都是前所未見。

行程走到第三天時，聽說有一名船上廚房的員工上吐下瀉，接著就聽說有五十八人在當天也有相同症狀。之後我們周遭認識的人開始生病，於是船上的醫療室大門開放，提供所有人免費治療。但是實際上凡是去醫務室的人，門卡都被拿走，必須在室內隔離四十八個小時。

郵輪從南非的開普敦啟航，剛開始航線依舊，白天出去遊玩，晚上航行；隨後進入了印度 洋旁邊的離島，邁向第一個小島留尼旺島（Reunion Island）。大家的下船計畫都已做好，但是看航向偏離並沒有在碼頭停下來，原來是留尼旺島不讓我們下船，當時還不知道是什麼原因？但是馬路消息傳來，留尼旺島認為我們這艘郵輪是病船，不希望我們的病菌傳染到他們的小島上，所以拒絕我們入港。當時覺得有點過分，不就是有些人拉肚子嗎？

郵輪接著繼續駛往我們的終點站模里西斯（Mauritius），原本預備下船後玩三天，再飛回美國。在下船的前一天晚上，上來了好幾名當地醫療人員前來詢問情況。當日晚上行李都已經被搬運工人送下了船，但是模里西斯不讓我們下船，說是必須要採集糞便樣本，再送到實驗室檢驗才能決定，於是幾千箱行李又再搬回船上，真是累死人不償命。

如此我們又在海上漂流了兩天，明明看見模里西斯就在眼前，白天漂亮的城市，晚上美麗的夜景，卻猶如坐在舊金山海上的惡魔島Alcatraz監獄一般，望岸興嘆不得下船。

這麼一個動作造成了船上船下幾千人的恐慌，船下的人上不來，船上的人下不去，預定的旅館要取消，原先訂好了班機要重訂，上不了船的人又要找地方住。在留尼旺島沒讓我們靠岸，許多補給品也沒有及時上來，早餐沒雞蛋，午餐沒有沙拉，晚餐缺肉少菜，廁所缺乏衛生紙，樣樣不齊全。船公司提供每人免費六十分鐘的網路時間，好讓大家取消旅館改變班機，但幾千人同時上網，網路根本不通，天下大亂，讓人遊興全失。

電視和報紙上都報導我們的郵輪滯留在印度洋上，說是有胃部的傳染細菌，有可能是霍亂。怎麼可能呢？如果是霍亂，應該早已經有人身亡，但是到目前為止，就是拉了兩天肚子，大家就都恢復正常。不過想想，如果我是當地的市長，我也不希望有一船病人來到我的城市，即便是遊客可以刺激當地消費，但是我還是寧可選擇讓市民不會生病。

時間一天天過去，大家都心情緊張，下船日期不明，也不知道要如何更改班機，總算檢驗報告出爐，結果不是霍亂；但是也有一些馬路消息說，我們從開普敦一離開，就發現後續幾個港口都有霍亂蔓延，因此曾經懷疑霍亂的起源是我們船上的人帶來的。經過實驗室檢驗結果，我們的郵輪是沒有霍亂弧菌的，看著郵輪慢慢靠岸，生命總算有了希望。

到了下船的時間，許多人仍然不知何去何從，沒有下一班飛機，也沒有當日的旅店。霍亂一路追隨我們，畢竟沒有追上船，最幸運的是我與霍亂擦肩而過，沒有染病。