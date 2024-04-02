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反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

候機室失竊記

余國英

在我過生日的好幾個月前，孫女問我：「奶奶，爸爸告訴我，說妳和爺爺當初是由台灣來到美國當留學生，工作數年後，才決定在美國定居嗎？」

我說：「是喔。」孫女兒又追問：「想不想再回台灣去遊玩一下？我嘆了一口氣說：「算一算離開台灣已經快七十年了，台灣一定變了很多。何況，平常我的身體還算硬朗，可惜在不久以前抬行李時扭了腰，只要稍一折騰就痛了。」

「奶奶，那怎麼辦呢？爸爸已經買好了機票，打算陪奶奶一起回台灣去懷舊。」孫女擔心地說。

「我們可以把大家平常出差坐飛機的哩程數，加起來捐贈給奶奶，讓她從經濟艙升等到商務艙。」孝順的媳婦如此建議。

雖然我從來沒有坐過商務艙，但我先生是坐過的。那是當年中華民國教育部為了要爭取和禮遇客座教授，特地用公款買了華航商務艙機票，讓我先生他們由美國飛回台灣。那時發生的事情，到今我仍沒忘，回首往事，歷歷在目。

「怎麼樣？帶妳們到商務艙的候機室享受一下如何？聽說在裡面可以品嘗熱騰騰的湯麵。」從留學生時代就習慣了節省的先生，當時推了機場的行李車，對去送行的我和外甥女東東如此提議

「哎呀，不好了，我的背包不見了。」不等我們回答，老公突然大喊一聲，把我們都嚇了一大跳。

幸好外甥女東東機警，立刻提議說：「舅舅，那邊好像有一間廁所，我們快過去看看。」

我們匆匆趕到廁所外面，果然看見老公的黑色背包，被丟棄在廁所門邊的垃圾箱。「舅舅，趕快打開看看，丟了什麼？」

老公提起那背包，拉開來一看，非常慶幸地說：「除了丟了二千美元現金之外，所有的證件護照、機票、身分證都沒丟，尤其下飛機就要演講的幻燈片及演講稿，都還在原信封內。」外子安慰地拍了一下背包，很高興地說道。

「東東，妳怎麼會想到小偷拿了錢之後，就會把背包丟在廁所的垃圾箱呢？」我很欽佩地問外甥女。

「是聽同學們說的，他們說小偷一定要找一個隱蔽之處，打開背包拿出他想要的現金。機場上最隱蔽之處，就是廁所，取出現金後，當然要盡快地把其他證件等物脫手，廁所外面的垃圾箱就是銷贓最好的地方。」外甥女東東回答。「後生可畏，現在的孩子真聰明。」我嘆了一口氣。

那次，我把皮包中僅有的一百美元全部給了先生，他就靠一百美元撐到了台北，直到台灣大學發薪水，不知當時他的親朋好友，見到這個沒有伴手禮的小氣歸國客座教授，心裡有什麼感想。

我說：「直到現在，我還是不願意進商務艙的候機室，怕小偷再偷東西。」孝順的兒子笑嘻嘻地建議：「媽，咱們不要因噎廢食，到了候機室內，我們大家把妳老人家圍在中間，妳覺得如何呢？」

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