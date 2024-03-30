清晨，朝陽剛露出紅通通的臉龐，萬道金光透過樹梢照在公寓的跑道上，一名滿頭銀絲的老太太早就穩步地在路上行走了；傍晚，夕陽西下，金燦燦的餘暉灑滿大地，美輪美奐的景色中，老太太也在一圈又一圈不停地走著，不論春夏秋冬，她持之以恆，從不間斷。公寓裡的老人尊稱她「楊奶」，她已經九十多歲了，是公寓裡的最年長者，卻比常人健康。

鄰居們總愛探討她的養生奧祕，閒暇時圍著她問長問短。她慈祥和藹，樂意與人分享人生感受。她是西安人，四十歲時丈夫就去世了，留下四男一女，五個幼小的孩子就靠她勤奮工作、吃苦耐勞，將他們培養成才。

如今四個兒子在中國，她跟女兒住在美國休士頓 ，為了想要一個獨立空間，她住進老年公寓。公寓裡許多老人都請護工做家務，她雖然高齡，燒菜煮飯和料理打掃樣樣都自己動手，慢條斯理，井然有序；她熱心好客，歡迎友人入室聊天；她的居室整潔、美觀，誰見了都會豎起大拇指誇讚一番。

她還喜歡做陝西特色美食與別人共享，她手工拉長的寬厚麵條，蒸出的薄薄涼皮，軟糯滑溜；烙燙出的大餅，金黃酥脆，香醇美味；還有鹹菜肉包，鮮美多汁，品嘗過的人都讚不絕口。

她開朗、樂觀，愛與人交談，跟她在一起，不會出現冷場，因為她總是滔滔不絕地向人介紹故鄉美景、自身經歷與所見趣事。許多老人容易忘事，她的記憶力卻超強，公寓裡的住戶姓名、住所房號，她能隨口報出，比誰都記得清楚。她不曾擁有高學歷，卻很愛學習，常用手機、看新聞、發微信 、計算行走步數；另外還常常練習素描，我曾見過她的一個小畫本，上面畫了不少花、鳥、貓、狗等，畫得逼真而有趣。

從她每天持之以恆地走路健身，再看她的日常生活，友人們不難找到這位「楊奶」高壽的奧祕。她有生活目標，很勤奮、有恆心。過往，她的努力是為了五個孩子成才；如今，雖老了仍不躺平，為的是不拖累兒女，不給他們添麻煩；她心態好、性格好，身體健康。

「健康長壽」是每位老人最關注的課題，書本及網路上的養生知識浩如煙海，可以參考借鏡，但身邊的的人眼見為實，當成榜樣學習會更有效果。因此，我又想起一名高壽的老先生，於是向鄰居介紹起來。

馮老先生原來也住休士頓公寓，後來搬去女兒公司附近住所。他九十多歲了，身體挺硬朗，在老人中心 玩攝影、拉胡琴、編視頻、發微信，十分活躍；熟悉他的人都知道，年輕時，他因愛編導戲劇，幹得出色，在群眾中名氣大。

俗話說「槍打出頭鳥」，文革時，馮老先生曾蒙受不白之冤，飽受人身攻擊，傷害不輕；到老年，隨兒女移民美國，幾年前，他還動過四次大手術，心臟裝了支架，又拿掉膽囊，如今他活得可好呢。每天都能看到他在微信群裡發視頻，反映多采多姿的生活。

休士頓老人中心節慶活動，馮老先生每次都會興致勃勃地上台拉琴；他對往事不抱怨、看淡放下，心態好。雖然年紀高，仍酷愛學習，攝影、拉琴、用電腦、用手機，緊跟時代步伐，精神抖擻。

古人說得好：「滴水不停，可以穿石，有恆心的人必能如願。」向兩位老者學習，努力下去，長壽絕非遙不可及。