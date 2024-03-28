「鍾老師」我們都這麼稱呼她，早在幾十年前，加州爾灣 城市剛建沒幾年，鍾老師和先生就從紐約搬到這裡，在成立不久的爾灣地區中文學校擔任國畫老師，從此「鍾老師」就這麼叫響了。

鍾老師是早年從台灣來到紐約的留學生，獲得生物化學碩士，而後在醫院化驗室工作，升任主管。工作之餘她喜歡畫畫，有幸師從李靈伽、胡念祖兩位大師，為其國畫打下紮實基礎；她從小又受父親的影響，父親拉得一手好胡琴，耳濡目染，學會哼唱不少評劇唱段。

在台灣大學期間，鍾老師得到教授特別指教，學的是青衣。在紐約時，她進入華人 評劇團，因為嗓門好，一直當主角，在「白蛇傳」演白蛇，在「玉堂春」演蘇三，參加很多著名高校演出，甚至榮登林肯藝術中心。

後來鍾老師伴隨先生調職加州，憑著她的能力和特長，在爾灣搞得風生水起。首先經過考試，重新獲得加州執照，並繼續在醫院化驗室工作，擔任主任職位。

她不僅在中文學校授課，還加入吳兆南老師創立的南加州評劇團，開始在洛杉磯頻頻登台。在文藝交流的活動中，結交了不少志同道合的朋友。

藝術是相通的，不少評劇票友在繪畫上也有很高的造詣，大家熱情提名八位藝術家當理事，於是在一九九一年二月成立了南加州橙縣華人藝術家協會，並一致推舉鍾老師為第一屆創會會長。當會長可不是一件輕鬆的事，要帶領理事為藝術家們服務，一年要組織幾次畫展；請名家來交流演講示範；要與主流社會接洽，參加藝術博覽會、義賣會等等。鍾老師中英文俱佳，為她的工作帶來許多便利，一個好的開頭，為以後各屆會長和理事樹立極好的榜樣，使橙縣華人藝術家協會越辦越有聲色。

鍾老師還在爾灣藝術文化中心教國畫三十多年，她有不少中外學生，她待人誠懇謙卑，深得學生的敬重與愛戴。鍾老師身為職業婦女，家有先生和兩位公子，又要投身公益活動，但她分身有術；一提起先生，她總是讚美有加，因為有先生的支持，才使她可以去做自己喜歡的事。父子三人都是機械工程師，一個兒子還是海軍陸戰隊中校，可見他們夫妻教子有方。

從職場退休的鍾老師已經八十多歲了，但是她仍在為推廣中華傳統文化出力。她還在繼續教課，特別是那些喜歡中華文化的美國朋友，仍然堅持跟她學習傳統的國畫，鍾老師自己還不斷有新目標，她打算要畫一百幅扇面，以後還要出畫冊，真是可喜可賀。

鍾老師是我們學習的榜樣，不僅是活到老學到老，還有那種對待生活積極向上的精神，比年輕人有過之而無不及。祝福鍾老師保重身體，如願以償。