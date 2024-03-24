我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

安逸的北美大雁

思遠
大雁過馬路。（圖／作者思遠提供）
大雁過馬路。（圖／作者思遠提供）

我印象中的大雁是候鳥，小時候家住中國河南農村，每年農曆十月底，就看到一群大雁排成「人字形 」或「一字形 」，鳴叫著向南飛去。次年的農曆三月底，又看到同樣隊形，只是方向改變了一百八十度，向北方飛去。

北方冬季溫度低，食物短缺，大雁飛南方過冬，有豐富的食物；南方夏天來臨，高溫酷熱時，牠們又飛回北方去繁衍後代。自大雁降世以來，一直遵循這個規律，一年一次來回遷徙。

我不是大雁，但我能體會到大雁遷徙的艱辛，牠們要飛幾千公里，還要識別方向。直到今天，科學家們也沒完全弄清楚，牠們是靠什麼器官導航。領頭雁是最艱辛的角色，牠要不停地扇動翅膀產生上升氣流，在其後形成一個低氣壓區，讓後面的大雁飛行時省力。此外，又要控制飛行方向，還要確定在什麼地方停下來休息並補充食物。

西元二○○○年，我從中國來到北美大華府地區以後，發現這裡的大雁生活習慣改變了，牠們不再是候鳥，也不隨季節遷徙了。據當地人說：「一百多年前，大雁在冬天飛南方過冬，夏天又飛回來下蛋繁衍後代。後來氣溫升高了，冬天也不太冷了，這裡湖泊多、綠地多，食物又豐富，大雁就定居下來了。 」

定居於某個地區的大雁過得很安逸，比起每年遷徙、長途跋涉要來得舒服多了，這裡有吃有喝，又沒有天敵。經常看到牠們成雙成對在湖裡戲水，在草地裡一起覓食。

牠們和人類也很親近，常在人群前吃草和玩耍，如果你慢慢走近牠們，牠們會若無其事；如果你站著，牠會昂著頭，慢悠悠地向你走來，你把拿著食物的手伸出去，牠會把吃的東西啄去，吞嚥下去又昂頭望著你。

春天孵化出小雁以後，由雁媽媽領軍，雁爸爸在旁邊保護著，不少人拍下這種溫馨場面。天性使然，小雁出生沒幾天就跟媽媽在水裡悠游，是親近？還是膽怯？只見幼雁緊偎在雁媽媽身邊。

在我住家附近有一個大湖泊和一大片綠地，大雁成群結隊在草地吃草，有人從牠們身邊走過，牠們也不會搭理，吃飽後就飛進湖裡蕩漾。

北美的大雁生活安逸，代表環境很安全。這裡的大型動物是鹿，牠們和大雁沒衝突，各吃自己喜歡的食物，從無相擾；小型肉食動物是黃鼠狼和狐狸，只要大雁不受傷能飛行，牠們對大雁就無可奈何。當然，大雁晚上休息時，有值班大雁守護著。

人過馬路要看紅綠燈，如果闖紅燈過馬路，出事要自己負責。大雁過馬路就不一樣了，不管是一隻雁或一群雁，人類怕驚擾牠們，車輛老遠就停下來，讓牠們能夠不慌不忙、自由自在過馬路，有些老人家戲稱：「還是大雁輩長。」

我常在想，如果交通規則上沒明文規定，車輛要禮讓大雁先過馬路，為什麼司機都願意這麼做？在有大雁的其他地方，司機是否也如此禮讓大雁？我在這個地區住了二十多年，多次看到馬路上有被撞死的鹿，或有人被撞傷或撞死，卻從沒看過大雁被撞死，生活在地球上的大雁實在是太幸福了。

河南 高溫 華府

上一則

夕陽下（四）

下一則

難忘的論文答辯

延伸閱讀

「熱辣滾燙」衝進北美票房熱榜 新華社：好萊塢被中國故事吸引

「熱辣滾燙」衝進北美票房熱榜 新華社：好萊塢被中國故事吸引
貨櫃輪需求轉淡 SCFI運價指數連6黑

貨櫃輪需求轉淡 SCFI運價指數連6黑
Nike展望保守 估6月起營收下滑

Nike展望保守 估6月起營收下滑
經典港片「殺手蝴蝶夢」2K修復 在美首映

經典港片「殺手蝴蝶夢」2K修復 在美首映

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

誤診

2024-03-18 02:00
藍色閃蝶破繭而出。（圖片提供∕杜丹莉）

學習美好的生活態度——哥斯大黎加之旅

2024-03-18 02:01

夏威夷取藥

2024-03-18 02:00

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」