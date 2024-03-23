眼睛是靈魂之窗，自從我念書開始，我就是戴眼鏡同學羨慕的對象。直到有一天，我需要戴老花眼鏡看書時，才真正體會到戴眼鏡的不方便。

平板電腦的出現，讓我有如魚得水之感，不需要戴眼鏡，就可以做許多我想做的事情，例如上網查資料、寫東西、看連續劇等。就在我盡情享用眼睛帶來的好處時，問題就出其不意地發生了。

去年美國國慶隔天早上，我在波士頓 老二家，正想吃我的甲狀腺藥時，發現忘了從家中帶藥來。趕快請我的家庭醫師傳真一份緊急處方，到兒子家附近的一間藥房領藥。吃藥後很安心，以為沒事了，沒想到當晚就開始淚汪汪，除了不舒服之外，還會不定時頭痛。

起先以為是因為吃了不同藥房的藥，所引起的問題。十天後回到家，到眼科例行檢查，把我這幾天發生的症狀告訴醫師，她檢查後說：「有可能是甲狀腺刺激激素（TSH）波動引起的問題。」醫師建議我先點人工淚液（Artificial Tears）試試看。每天我按時在左右眼各點一滴人工淚液，雖然眼睛不適和頭痛情況有些改善，但我仍然成天淚汪汪，像個淚人兒。

本來打算去拜訪家庭醫師，但一想到三個月前，健檢時查出我的TSH值稍微超標後，就約好了十月初回診。

十月初驗過血後，很高興知道我的TSH值已回歸正常。第二天，我趕緊去看我的家庭醫師，醫師聽了我的描述後說，是因為用眼過度造成的問題。他特別要我除了每天點二至三次的人工淚液外，一定要少用電腦和手機。

雲開月現，三個月來的痛苦經歷，總算找到原因。到目前為止，我乖乖遵從醫師的叮囑，很少用電腦和手機，眼睛不舒服的情況也改善了不少。心中大喜之餘，我一直提醒自己要持之以恆，上網查資料的時間不要太長、寫東西時要適可而止，以及看電視劇時不要迷到捨不得停下來。同時我也領悟到，要善待身體的器官，不要過度使用，否則就會像我一樣，在眼睛的抗議下，被折騰了好一陣子。