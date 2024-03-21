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與小孫女同樂

余榮錦

小孫女今年四歲，長得活潑可愛，粉嫩的的臉蛋像一顆熟透的桃子。我和太太住在洛杉磯艾爾蒙地（El Monte），每逢星期六，女兒就會帶著外孫和孫女來公寓探訪我們，一進門，他們就會親切地叫「公公婆婆」。

小孫女很愛模仿別人做事，看見哥哥寫字，她也要拿一枝筆在紙上畫；看見婆婆洗菜，她也要搬張小板凳，站到婆婆身邊學著洗菜；甚至女兒去學跳舞，她也要跟著大人去。

小孫女很喜歡戶外活動，我常帶她到樓下的兒童遊樂場玩耍。我們互相追逐，我跑在前，她追在後，我左躲右閃，盡量避開她，後來讓她抓住了，就輪到我追她。不久，我們都出汗了，就改玩盪鞦韆。她坐在鞦韆上，讓我推她，盪了一會兒，她說：「公公，把我推高一點。」我說：「妳不害怕嗎？」她說：「我不怕。」於是我就使勁地把鞦韆推得高高的，看著她笑得合不攏嘴，我也很開心。

接著小孫女跑去溜滑梯，她很調皮，先是坐著滑下來，接著就躺著往下滑。後來試著頭朝下趴著滑行，我見了立刻制止：「妮妮，危險，會傷到頭的。」她才抬起身體。

最後我們來到「石山」前，「石山」有兩米高，一邊比較容易攀爬，另一邊很陡，且落腳點跨度大，很難爬。小孫女從容易爬的地方開始，很快就爬到山頂，接著又爬了幾次。她膽子大，要挑戰難爬的另一邊，我就在她身後護著她。

她艱難地往上爬，突然手一滑，整個身子往下掉，我緊緊地抱住她，她也嚇了一跳。我問她：「妳還想再爬嗎？」她說：「我還要爬。」於是鼓起勇氣一步一步小心地往上爬，終於爬到山頂。她站在山頂上，舉起雙手高興地說：「我成功了。」

小孫女玩得很痛快，然後我們就高高興興地回家了。

艾爾蒙地 洛杉磯

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