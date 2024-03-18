眾所周知，加拿大先進的醫療技術及全民免費醫療享譽世界，但醫護良莠不齊，技術、態度和責任心都有差別，就看病人的際遇和運氣了。

讓我差點送命的事，是發生在二○一九年秋天。事發的頭一天，我隨社區老年協會一行近五十人，乘坐包來的校車一日遊。上午在多倫多動物園 ，中午在園內野餐後，下午進城到女皇公園參觀安大略省議會大廈。

一天玩兩個地方，行程安排緊湊，雖然有點累，但一大群老年人難得湊到一起，大家說說笑笑，似乎都忘記了年齡和病痛，玩得很開心盡興。

沒想到第二天我就腸胃不舒服了，沒胃口也沒力氣，一天也沒吃完一顆蒸雞蛋 ，吃了還都吐了。我和家人都以為是玩得太累，野餐時大家互相品嘗各自的食物，可能是吃到什麼不對的東西了。因為實在不想動，加上沒有預約看診，也沒去找家庭醫生，自行服用了家中常備藥 ，心想睡一夜就好了。

誰知肚子愈來愈疼，到了半夜兩點時，我已經疼到汗濕衣衫，自己感覺馬上就要掛了，這才叫救護車緊急送去醫院看急診。因為是下半夜，又是救護車載去的，看我的模樣就是命懸一線，急診值班醫生做了一些常規的問診，而後聽心音、量血壓、抽血、驗血等，之後就打了止痛針。

我平常痛感神經就比較遲鈍，止痛針藥發揮作用後疼痛緩解，便又談笑風生，身體像沒事一樣，恢復了常態。

醫生看我的體溫只是低燒，白血球指數、淋巴細胞數量看來都沒異常，之後我才知道，一些年老體弱者即便有炎症肌體，也不能適時反應，但醫生應該知道的。

當時觸診的痛點是無論按哪裡都痛，其實是已經穿孔了，並不是闌尾炎典型的右腹部疼痛；加上我的陳述曾以為自己是腸胃不適，醫生也說看來就是腸胃問題，真讓我感到後悔。

結果遵照醫囑做了電腦斷層掃描（CT），等到看到結果，醫生說沒什麼，就是腸胃型感冒，可以回家休息了，沒胃口就不吃或少吃，但一定要多喝水，少則三、五天，多則七、八天就會沒事了。

誰知吊針一拔，還沒來得及叫車離開醫院，我的疼痛再次發作，幾乎昏了過去。這下急診醫生可能意識到了問題的嚴重性，又叫去再做加強CT，那是到達醫院十二小時後的加強CT，讓醫生看到了癥結所在，那是闌尾穿孔而且腹腔感染，於是立即安排手術。

本來闌尾炎只是個小手術，一、兩天即可出院，而我除了在腹部打三個小洞之外，又加打一個大洞，為的是方便清理穿孔後造成的大面積汙染。醫生說手術很成功，我醒來時看著腹部插著的管子和不時就因太滿需要清空的引流瓶，心中五味雜陳，幸虧手術成功，不成功的話，我就沒命了。

之後一個多月，我都因手術和抗菌素的副作用胃口全無，體重急速下降，吃不下飯，走不了路，整個人看起來一下子老了很多。幸好當時沒離開醫院，如果那時候就回家了，就算再去醫院，也會因穿孔時間太久而沒命。

我慶幸自己還活著，也希望其他人不要被誤診，期盼醫生們多積累經驗，用心診療，不要過度依賴檢查化驗而拖延時間，造成病人不必要的痛苦甚至喪命。