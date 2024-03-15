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過期食物

赫連擁

由於對食品保存期限缺乏全國統一標準，造成美國每年浪費掉八千萬噸食物，相當於四千四百四十億美元的損失，換算成百分比，每年丟棄的食物占全美總產量的百分之三十八，數字相當驚人。

「此日期或之前食用」（use by）與「最佳賞味期限」（best if used by）其實都指食物在該日期之前食用最佳，並非代表日期過後就一定壞掉，任何食物如果保存方式不佳，在保存期限之前變質也是有可能的；若冷藏環境良好，有些食物照樣能提供美味鮮度與營養。

「最晚銷售日」（sell by）與「冷凍保存期限」（freeze by）都是提醒超商，該準備換貨和進新貨的標示，那是新鮮度而非安全期。這種業界規範對於一般消費者而言，往往會直接將食品的新鮮和安全與否畫上等號，雖然不能稱為絕對的正確，但在觀念上已經被視作標竿，深植人心。

消費者過度依賴保存期限標示，卻忘了標籤是人為製作，也有出錯甚至造假的可能；所謂「過期」也是人為的估算判斷，日期本應當成參考，不該是一刀切的判決。消費者也會誤讀或誤解標籤，繼而「冤枉」食物，例如把製造日期看成是保存期限，這天大的誤會，造成多少食品為此被丟棄？

依據肉眼和嗅覺來判斷食物，尤其像蔬果農產品，超商礙於包裝合規，很多時候必須「依法浪費」，例如袋裝蘋果，裡頭就算只有一顆因故被撞爛或發霉，但整袋蘋果都必須跟著一起下架丟棄。以上常識，是我在舊金山東灣地方食物庫當義工多年的經驗，挽救被株連浪費掉的糧食、挑出可食用的農產品免費發放是我的任務之一。

然而，接受救濟的民眾，往往因為長期接受免費食物，因而養成了「破罐破摔」的毛病，認為反正是快下架的食品，又是免費得來，隨便一點磕碰的農產品，有時也嫌棄。殊不知有很多救濟食物，其實也不全是從超商「救」回，一樣是花經費採購得來。因為不是花自己的血汗錢購買，有些人甚至抱著多拿一些吃不完再扔掉的心態，變相養成浪費食物的惡習。

見過有華人家長怕幼童隨便拾撿地上的髒東西吃，於是便採取激進的教育手段，明明上一秒鐘還是可食用的食物，因為沒拿穩掉在地上，進而抬起腳將其踩扁，立馬把食物定義為垃圾，只為了達到阻止孩子食用的目的，卻也養成了隨便判食物死刑的壞習慣。

撇去了過分節省而老吃腐壞發霉食物、有可能發生致癌的顧慮之外，其實很多時候還是最想支持以往的消費觀念，珍惜食物不浪費才是一種惜福的表現。

超商 舊金山 華人

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