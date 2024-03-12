我住在密西西比州三十年，開車一向謹慎，從未撞車肇事。然而在二○一五年，一年之內發生五次被別人從後面追撞的事故，這些都是肇事者沒有保持安全距離，其中甚至有人在我停車等紅燈時，直接從後面追撞過來。由於我必須趕往目的地，只要我的車子看來沒有受損，總會自認倒楣，放他們走。

直到有一次租車 開往密西西比大學參加學術演講會議，半途中突然覺得頸部痠痛，兩手發抖不能控制駕駛盤，不得不交給同行的研究助理開車。

等到會議結束返家後到醫院檢查，才知道累月的汽車追撞導致坐骨神經受損，連帶影響視力以及四肢行動，接下來我必須求助脊椎矯正師（chiropractor），經過八個月的治療才漸漸恢復正常。由於沒有肇事者的資料，我只能用自己的醫療保險 和自費付錢。

二○一六年，太太在傑克森民事法庭擔任翻譯員，替從紐約下來傑克森市找餐館工作的兩個中國人，擔任中英文證詞翻譯。他們的自駕車 與當地一個公司的交通車發生衝撞，根據警察證詞，雙方都有錯，但是這兩個中國人都受了輕傷，於是他們控告肇事的交通車要求賠償醫療費，沒有人受傷的交通公司願意賠償。令人訝異的是，坐在乘客位上的中國人，也控告他的駕駛朋友要求無辜受損的賠償金，在法庭上流淚的他，居然博得法官同情，判定他勝訴。

二○一八年，住在德州的三十一歲小兒子在公路上遭到莫名其妙的汽車碰撞。兩位未成年的姊弟高中生開車駕駛時，乘客座位上年輕的弟弟，突然在行駛中打開車門，以至於撞擊到在旁邊車道上的兒子，造成駕駛座後視鏡損毀及車身刮痕。

姑且不論他們是否違法駕駛，他們承認錯誤並且提供汽車保險資料，於是大家分道揚鑣。

事後肇事者的父親打電話來，他表示希望私了，但是沒有後續動作。兒子聯絡對方的保險業務員時，竟然非常不合作，從來不接電話，要求修復賠償拖了三個月毫無進展，一直到要以法律訴訟保險公司後，才終於解決了賠償問題。

自從二○一九年搬來達拉斯以後，太太和我每周五晚上都到教會參加查經班聚會。九月二十二日晚上八時三十分聚會結束後，太太發現擋風玻璃上有一張紙條，原來是某位教友留言致歉，內容寫著因為在停車時，不小心擦撞我家車子左後方造成刮痕，教友留下電話以示負責。果然第二天聯絡後，一切修復賠償都得到妥善安排。

俗話說，一樣米養百樣人，為了保護自己，每當車禍發生時，我們應該盡可能保持現場原狀，並通知警察到場協助完成調查報告。車主也應該在車內裝置實況錄影，提供自保，同時盡可能避免把車子借給別人。如果需要接送他人，要知道必須為別人的安全負責任，千萬不可大意。