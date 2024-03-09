我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

肩膀就醫記

黃思義

我的右肩膀突然莫名其妙疼痛起來，不能舉高右手或伸手到背後，看了幾次家庭醫生，吃了止痛藥，情況仍不見好轉，最後轉診至洛杉磯阿罕布拉（Alhambra）的骨科醫生。

骨科醫生看了X光片及聽了我的病情後，又詢問我的職業，診斷疼痛是肩膀鈣化腱炎（Calcific tendinitis），我問是五十肩（frozen shoulder）嗎？醫生說不是，是因我長期舉手寫黑板造成的職業病，做物理治療就可治好。

預約時間看物理治療竟是那麼困難，打了很多次電話才打通，結果要等一個月後才輪到，每周兩次，一個療程四個星期，我選擇了星期六，另外一次在周日放學後。電話裡診所吩咐我要提前十五分鐘報到，我的時間是星期六早上八點，我七點四十分就已來到Garfield大道的診所停車場，居然靜悄悄連一個人影都沒有，診所大樓的大門緊閉，從玻璃門望進去，大廳裡也空無一人。

我以為走錯地方，但招牌明明寫著診所的名稱，我回到車裡耐心地等待，八點了仍然沒見到任何動靜，我打電話給診所也沒人接聽。我繞到大樓後面，沒有其他入口處，直到八點十分才見到玻璃門裡有人從電梯步出來開門，我匆匆趕上三樓，候診室沒人，前檯也沒人，我簽到後等了整整十五分鐘才有人出來喊我的名字。

物理治療師評估後，我躺在床上做二十分鐘刺激神經及肌肉的電療，物理治療助理又做局部按摩，最後我坐在器械前做拉筋運動。物理治療確實有效，做了一個月後，疼痛明顯減輕，但手臂活動範圍仍受限，我又回去骨科醫生複診，再延長多一次四個星期的療程。

第三次看骨科醫生時，我要求療程改為一次十二個星期，因為每一個療程預約時間並不能連續，總得空等一個多月後才輪到。出來預約時間時，才發現前台其中一位職員是我以前的學生，有了他的幫忙，從此預約方便許多。

前前後後，我竟然做了整整一年的物理治療，那用來貼在身上的電療貼片黏質，都退化到要換新的，而診所裡上自物理治療師，下至每個助理都變得熟絡，有幾位助理乾脆不叫我的名字，而直接稱我老師，會聊起家常和我的教書情況。

如今肩膀沒事了，我也省去每周放學後或周末趕往診所。沒病一身輕，還得感謝骨科醫生、物理治療診所裡的醫師、助理和職員們，謝謝他們一年來對我的辛勤照顧。

骨科 阿罕布拉 洛杉磯

上一則

有空喝茶

下一則

二手衣情緣

延伸閱讀

饒穎凡辦選情之夜 目前暫列第三

饒穎凡辦選情之夜 目前暫列第三
飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥 治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥 治療各種痛症
台女星懷孕8個月僅胖7公斤…上圍暴增超不科學

台女星懷孕8個月僅胖7公斤…上圍暴增超不科學

熱門新聞

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
時尚達人愛普菲爾以102歲高齡辭世，圖為她在2016年出席紐約時裝周，時年94歲。(美聯社)

「時尚奶奶」愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發Instagram

2024-03-02 19:56
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02

命運的敲門聲

2024-03-05 01:01

頭痛千金要方

2024-03-06 01:01

兒子失戀後

2024-03-03 01:00

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了