我們廣東人，不管在什麼埸合，遇到許久沒見面的朋友或熟人，應酬幾句後總會說句「有空喝茶」，意思就是今天先這麼打住，後會有期；實際上「有空喝茶」並沒有任何跟進的必要。

如果換上見到的是老外，類似「有空喝茶」這句話，可別隨便說，因為老外會問你：「什麼時候啊？」你若不是想與這個人有進一步的交往，會令你很尷尬。

我們與小兒子那洋媳婦的父母，關係很不錯，但由於疫情 緣故，三年多沒見面了。去年聖誕節 ，四家人一起在小兒子家中共享聖誕大餐，這也是小兒子添了寶貝女兒後的第一次聚會。

為了確保聖誕大餐的水準，小兒子特地在網路上學會標準的焗牛排功夫，我也預先練習製作奶油龍蝦的程序。聖誕節前幾天，我特地關照小兒子，一定要選用最頂級的牛排，而且得預備十五人的分量，因為小兒子屬於節儉型的人，往往準備食物會過於精準。我在聖誕節前一天，就在超市買了二十隻新鮮的波士頓 龍蝦，做足準備工作。

小兒子住外埠，在公司擔任主管，辦事俐落，聖誕晚餐按時準備妥當，排埸小而精美。親家公的身材高大，特別能吃，對滿滿兩盤香噴噴的牛排和龍蝦，早就按捺不住，他問我：「每個人能吃幾隻龍蝦呢？」我笑著回答：「不是一看就能算出來嗎？我們十個人分享二十隻龍蝦，每人兩隻啊！」

親家公半開玩笑地說：「可是我想吃五隻啊！」其實我對龍蝦的興趣並不大，我還是喜歡吃老廣的燒鴨，我對親家公說：「那我分一隻給你吧！」太座也說分一隻給他，親家母亦表示比照辦理，於是親家公就有五隻龍蝦可以享用了。

晚餐時，牛排吃了一半，龍蝦剛好清盤。上餐後甜點時，我約親家夫婦來我們的新居作客。親家公正在吃的興頭上，馬上就問：「什麼時候呢？」我說：「再過兩個月就是中國新年，過來一起吃團圓飯。」一切就這樣决定了。

回家的路上，太座對我沒和她商量，就請親家來作客很不滿，原因是新居住了幾年下來，沒有進行室內裝修，看上去平庸老土；加上我們平時懶得收拾，一屋凌亂，怕失禮於客人。太座這種說法我是同意的，但已經開了口不好收回，於是我說：「隨便收拾一下，招呼親家坐一會兒就到茶樓吃飯，他們沒有時間參觀房子。」

轉眼間便到農曆新年，小兒子特別打電話來，吩咐團圓飯一切只可按預定的計畫行事，千萬不要送新年禮物。

我們去年的聖誕節前也早有約定，與親家間互不送禮物，但我們私下還是買了一盒茶葉禮品，趁小兒子不留意時送給親家；親家母後來告訴了小兒子，並為他們沒準備禮物回贈，覺得不好意思。小兒子被岳母問多了，所以對我們千叮萬囑不要送禮。

今年的除夕夜剛好在周末，大小兒子兩家人中午便返家，但老親家到我們這裡必須花兩小時的車程，我們預早到了餐館恭候。但過了約定時間，還未見到親家，小兒子媳婦正要打電話詢問，她的手機先響了，原來親家公昨天腰部很疼痛，堅持要開車來赴會，無奈開不到一半的路程，實在忍受不了，只得折回。

我得知情况後覺得很遺憾，但又確實佩服親家，不就是吃頓晚飯的事，來個電話說身體不適就行了，又何必拚了老腰，也要走來回四個小時的車程呢？

老外慣於死心眼，但凡事很認真，與他們打交道，你真得學會死心眼，像「有空喝茶」這樣的話，對他們可不能隨便說說。