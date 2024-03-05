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骨灰的故事

平心

羅拉在佛羅里達州經營一家海灘旅館，每日清晨她習慣從旅館走入沙灘，開始清理退潮後遺留在沙灘上的海中廢棄物。有一天，當她拾起一個塑膠瓶，準備丟入身邊的垃圾袋時，她發現這塑膠瓶內隱約可見到對摺的字條及鈔票，事情看起來有些蹊蹺。

於是她扭開瓶蓋，發現瓶裡裝有幾張一元鈔票和兩張便條，還有不少的麈沙。便條上署名維琪的人寫道，瓶中裝的是她已過世先生亞當的骨灰，亞當一生喜愛駕船旅行，因此維琪在丈夫離世不久後，突發奇想地想將丈夫的骨灰裝瓶投入大海，借助海洋力量讓他繼續未來的旅程。

於是維琪便在一個塑膠瓶內倒入丈夫的骨灰，並放了幾張小額鈔票，在便條上她說希望拾獲者能協助她丈夫遨遊世界，並附上自己的電話及地址。她請拾獲者用瓶內的錢打電話給她，告訴她丈夫「身」在何處，然後幫助他重回到大海，再度展開另一段航行。

這個看似平常的瓶子，竟包藏著一個極不尋常的故事，它引起羅拉無限的好奇心，她很願意協助維琪。當她打電話給住在田納西州的維琪，告知她旅遊骨灰瓶子在她手上時，維琪十分興奮，她告訴羅拉這已是丈夫航行的第二站了，因此瓶內除了維琪的便條外，還有上一站尋獲此瓶者留下的另一張字條。

羅拉為了替亞當的下一站遠行做好準備，還特地找來了一個蘭姆酒的塑膠瓶，因為她聽維琪說，她丈夫生前最喜愛喝蘭姆酒。她小心地將骨灰倒入空酒瓶中，並放入了自己寫的一張便條，除了原有的鈔票外，她又投入兩張一元美金，好讓下一位發現這瓶子的人可以打長途電話，並告知維琪，亞當已安抵世界某一個角落了。

一切就緒後，羅拉邀請了海邊的朋友們共聚在沙灘，舉行一個小型歡送儀式，祝賀亞當完成這一站航行，眾人並一起為他的新旅程高唱送別曲，祝福他一路順風。維琪衷心感謝羅拉的周到及成全，她深信亞當在世界各地漂遊旅行，將會獲得更多意外的驚喜及陌生人的祝福。

聽完這一個罕見的真實故事後，我覺得人間處處有溫情，人性的善良在一個骨灰瓶內發揮得淋漓盡致。

這讓我想起了數年前的一則地方新聞，一位年輕女子發現她停在路邊的車子，慘遭竊賊擊破車窗，並偷走她放車內的背包後，她立即報警。當警察詳細記錄盜竊資料時，她情緒激動地說，背包內有她的皮夾，裡面有身分證、信用卡等重要證件，但她最需要警察為她找回的是裡面的一個骨灰罐。警察萬萬沒料到，他們會面對如此異常的竊案。

經由年輕女子透露，警察才知道她與弟弟自幼生活艱苦相依為命，弟弟一直是她的精神支柱，但後來弟弟不幸在一次意外事件去世，她鬱悶消沉、難過了好一陣子。有一天，當她凝視著放在書架上的骨灰罈，冥冥中彷彿聽見弟弟在為她加油打氣，要她振作起來，他會永遠守護在姊姊身旁。姊姊受到了無比的鼓舞，遂將弟弟的骨灰裝塑膠罐隨身攜帶著，從此她在生活及工作上，皆因有弟弟當守護天使，變得樂觀又積極。

她說骨灰罐對竊賊來說一文不值，卻是她生活不可或缺的動力。警察聽了為之動容，他們將此訊息傳播到媒體，希望竊賊手下留情，自動歸還失主的護身骨灰罐。

田納西州 信用卡 佛羅里達州

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