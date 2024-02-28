日前晨運經過漢庭頓圖書館 （Huntington Library）中國園山頂區，看到幾天前有人遺留的那頂高爾夫球帽，還依然掛在座椅邊上。那是一頂很新的高爾夫球帽，上有Santa Monica Beach字樣，我猜是某位女士在逛Santa Monica買的紀念品，在園內走累了順手放在身邊，走時忘在椅子扶手上。

路不拾遺是好風氣，如今在南加州 偷盜盛行的社會，尤其難得，我也為漢庭頓圖書館的治安叫好，我本人在花園裡，就有三次掉東西的經驗。

第一次是戴了一個不常戴的金表，心想太久沒戴，戴上以便看時間，不用老是看手機。

沒想到走完晨運想看時間時發現，表居然已不在手腕上，回想一路走來也看過幾次時間，但是真的弄不清楚到底是在哪裡不見了？只好到失物招領處的辦公室填下名字、電話和手表的細節，心中早已不抱任何希望能夠找回，因為公園實在太大了，金表又是細帶子，掉在花草叢中很難被發現。沒想到才吃過午餐，就接到電話通知，有人撿到並送我的表到辦公室，我隨時可以領回。失而復得，當時心中一陣驚喜。

第二次是在暑假期間，我很會流汗，尤其臉和脖子特別多汗，所以走半小時到山下的廁所，我會擦洗一下。那天我特別把斜背包拿下來，掛在洗手檯邊的掛鈎上，洗手完就走了，一直到出門口前要找車鑰匙，才發現背包掉在山下洗手間，我急忙衝回山下洗手間，沿路也在看有沒有人手拿紅色小背包。

再回到山下洗手間，掛鈎上是空的，到失物招領處詢問，並沒有人送回，只好留下資料，當天沒有消息，我想這次一定是有去無回了。次晨，我去辦公室問一下，居然又失而復得，我的小紅Niki斜背包又回來了。

第三次就在最近，因為天氣轉涼，早上我就加了一條薄絲巾，走熱的時候便脫下外套、解開絲巾，並分別把外套綁在腰上，絲巾綁在斜背包上。我這次太大意了，絲綢是軟滑的質料，根本綁不緊，一碰很快就鬆掉，我走到了門口才發現絲巾搞丟了。這是母親買給我的，圖案是棗紅及秋楓混色的抽象畫，我的最愛之一，心中一直掛念著，直到次晨找回，才放下心來。

從掉東西這件事可以看出人性本善，在正常情況下，一般人不貪也不會占有他人財物，更可以看出公民的水準。想到南加 州近日的偷搶事件，這些人可能有不得已的苦衷，不偷不搶或許他們就活不下去了。

幾次掉東西的經驗，我很幸運都能找回失物，人生也是一樣，和你有緣的，失去了也會再找回；和你無緣的，不是你的，失去了就再也找不回來了。心存感恩，更應該要惜福，珍惜過好每一天。