在美國申請大學，基本條件之一就是必需要有參與義工服務的經歷。如果去過海外國家當義工，因為增加了寬闊的視野與國際觀，就會有加分的效果。所以美國的高中生常常去當義工，兒子就讀高中時，找到了去台灣當義工的機會，那是一次非常幸運的機遇。

兒子升上十一年級時，有一位十二年級的華人 小姊姊，跑來提醒兒子，下一個暑假時，一定要去參加台灣的「海外青年英語服務營」。在她的暑假時，曾參加過這個義工服務營，她一再地叮嚀，千萬不要錯過這個機會。我們上網查詢資訊，這是台灣的僑委會和教育部 合辦的活動，時間是暑假，為期四周，這些義工會到台灣偏鄉小學教孩童們英文。

這個義工活動的內容十分吸引人，尤其是讓兒子有更多的時間和機會去認識台灣，對於他的中文能力也會有不少的提升。我們很積極申請，過程很順利，需要繳交一些證件和資料，我們就開車直接送去洛杉磯 的僑二中心；後來兒子幸運地被錄取了，他和另外三位在美國的高中生編成一個小組，分發到位於桃園偏鄉的一所國小。他們四個人在美國還沒有出發前，已經利用臉書互相認識，並聯絡溝通。

暑假開始後，我向公司請了兩周休假，和他一起飛去台灣，回到了新竹老家和親人相聚。三天後，我就送他去位於台北劍潭的「救國團海外青年活動中心」，他們要在那裡停留一個星期，有指導老師會協助他們，事先規畫好那兩周要傳授的課程。

一個星期結束後，國小的老師把他們接到學校，他們的食宿皆由學校安排。校方安排他們住在學校附近一位熱心家長的家裡，他們四個小老師打地舖，這位家長非常熱情，把他們照顧得很好。

學校在網路上有一個部落格，老師每天都會攝影記錄教學活動，並上傳到部落格。我們在美國只要上網到部落格網頁，就能看到兒子他們在台灣的教學活動。高中生當英文小老師，對年輕人而言，是一種領導能力的訓練。他們也見識到台灣學生的尊師重道，上課守秩序又有禮貌，體驗了與美國學校大不相同的師生文化。

兩周課程結束後，所有參加服務營的學生分成兩隊，南北各一隊，展開五天的文化參訪旅遊，兒子分到南部，參訪許多文化景點，也逛了夜市吃美食。全部行程結束後，他的舅舅和兩位表姊妹和他碰面，在台北遊覽兩天後，他獨自搭機回到美國。自兒子出生後，我們帶他回台灣的次數不多，每次也就是兩、三個星期，這一次，他是真正地融入了台灣的生活圈。

暑期的義工活動，讓兒子結交了很多新朋友，去過不少地方，對台灣有更深的瞭解和連結，兒子順利領到了八十個小時的義工證明，接著還有後續的收穫。那一年，他參加了許多義工活動，累積的時數讓他領到了「美國總統服務獎」，這一個特殊獎項，對於申請大學頗有助益。