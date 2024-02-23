日前春節來臨，我走進中國超市，映入眼簾的是一串串高掛的紅燈籠、喜氣的對聯和年畫，還有販售各種年貨，有柿子餅、年糕、酥心糖等，就連外國人也感受到華人的過年氣氛。這讓我想起在疫情 前的中國新年，雅靜會打電話邀請我們去他們家聚會，大家相約在美國度過農曆春節。

每年元旦或春節，我們幾個家庭都會團聚在一起，各家展示廚藝，做出一盤盤好看又好吃的佳餚。餃子 是當仁不讓的主角；朋友是北方人，包餃子很拿手，將揉好的麵糰包進南瓜餡、四季豆餡或茴香餡，捏緊餃皮後，小巧玲瓏的餃子就可以下鍋了。

當大盤小碟的各色食物擺放在餐桌時，大家忙著品嘗家鄉美食，談論彼此的生活，雖然遠離故鄉，但大家從未忘記自己的根與彼此的情誼。我們是在美國相識相知，大家來自不同的城市，有石家莊、上海、北京、昆明等地，還有老美的加入。這對美國夫婦二十多年前，去了中國領養一個小女孩，爲了讓她感受中國文化，也加入了我們的行列，幾年前開始，我們就會一起歡聚。

認識雅靜是在一九九五年，我們的小店從曼哈頓遷至新澤西州 的一個中型城鎮；從熱鬧的城市轉往人口近四萬的小鎮，一時間心裡接受不了，因為人生地不熟，少了左鄰右舍的寒暄及問候。

那時我們店的旁邊有一家小型食品雜貨店，有時我會帶著大兒子去購物。有一天，一位工作人員用北方話和我們打招呼，頓時感到好親切，在這兒還能聽到祖國的聲音，我們來到這個小鎮，很難得碰上中國人，就這樣，我們相識了。

雅靜的兒子和我們的大兒子年齡相差不多，兩個孩子經常在一起玩耍。我有時在店裡忙不過來，無法照看剛滿周歲的小兒子，她會幫我把小兒子的嬰兒車推出店外，不打擾我做生意。

鑑於開店的限制，我不能隨意離開，雅靜在閒暇之餘，常常帶著孩子們去接近大自然，參加一些遊樂活動，讓孩子們在多種場合接觸多種事物、廣交朋友。之後兩個孩子一起進入附近的幼兒園，接送孩子她一手包辦。

兩年後，雅靜有了一個女兒，我們的話題更多了，生活興趣也更加豐富。我的母親來美國探望我們，當我把她的家人介紹給母親認識時，母親高興地說：「在異國他鄉，能遇上互相關心、互相幫助、互相照顧的朋友，是多麼幸福的事情。」我們的確是有緣啊！

一晃眼三十多年過去了，昔日的孩子們也都長大成人，其間我們由兩個家庭的友誼發展到五個家庭，隊伍日漸壯大，人數增多。雖然我們忙著各自的生活，搬離原來相處的家園，即使距離變遠了，相遇也少了，但每年我們還是那麼喜氣洋洋，一起迎接新年和春節的到來，不願錯過歡聚的時光。

在疫情肆虐的那幾年，我們不得已停止了歡樂的聚會，但是透過網路，大家展示著各自準備的美食，述說各家的生活狀況，以及孩子們工作的情況，我們的友情源遠流長。