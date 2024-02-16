印象中，加州有兩樣東西，是世界上任何地方都無法比擬的，一是它的陽光，長年陽光燦爛充沛令人陶醉；二是無數海灘，加州海岸線長達二○三○公里，海灘散落在太平洋沿岸，如一串點綴在太平洋岸邊的珍珠。對於我們大半生在內陸度過的人，它的吸引力難以抗拒。

近年有幸搬到南灣，離海灘近了，一直在尋找機會到海邊走走。去年年中，女兒剛剛入職加州大學 聖他克魯茲 分校，聖他克魯茲小鎮就在太平洋邊上，那裡就有加州著名的海灘。一個天晴的周末，我們帶著美好的心情，驅車參觀大學並體驗它的著名海灘。

聖他克魯茲分校參天大樹林立，讓我們誤以為進入了一個原始森林，校舍、實驗室、圖書館及其他建築均隱沒在蔥郁的樹林之間。期間我們還見到幾群認真吃草毫不畏懼人的小鹿，以及斑斕的火雞。因為是周末，學生們有點疏落，只在圖書館可以見到稍為密集的身影。

此校著名的藝術系，建在臨海又高於海岸線的山坡上，從房子巨大的玻璃窗向外望去，是一大片藍天和太平洋無邊無際的海水。置身在遼闊、純粹、鮮明又生動的畫卷情景中，未來的藝術家怎愁沒有創作靈感？我為有幸在此深造的學子，感到高興。

女兒驕傲地告訴我，他們學校生態與進化生物學研究在全球該領域較有優勢，物理學、地球科學、國際金融等均處於全美領先地位；當然，藝術系也不錯。

繞校園一周，出校門便是聖他克魯茲小鎮了，汽車再沿著蜿蜒小路下行，就是海灘了。海風徐徐，海鷗翻飛，一大群白得耀眼的私家帆船，安靜地停泊在港灣。沙灘上一對對情侶或帶著孩子的夫婦，他們或躺或跑，忙著嬉戲。我盡可能地走遍海灘，這是我多少年一直渴望抵達的地方。

不遠處，我們看到了一座燈塔，旁邊有一間不大的平房，我知道，這裡就是世界著名的衝浪博物館 了。見識衝浪博物館是我此行的最主要目的，因為在我的職業生涯中，有一半時間與海和船打交道，我當年創作最好的詩歌作品都是以海洋、船員生活為主題，是大海給了我創作靈感並獲得了一點榮譽。

衝浪是人類與大海最親近、但卻帶有點刺激危險的遊戲，也是人類展現意志與勇氣的一項體能運動。我知道，這項活動最先是在夏威夷開始的，夏威夷四周都被大海包圍，這個博物館則是為了紀念當年在這裡衝浪不幸身亡的馬克‧阿爾伯特（Mark Abott）而建造。從博物館向大海遙望，我看見遠處層層追逐的海浪，揚起白色的浪頭。

大海真是生命的奇蹟，永遠都如此生氣勃勃，有一群健兒正在衝浪，身影在不斷揚起的浪花之間閃現。

我承認，每次看到勇者在巨浪中翱翔，我都會熱血沸騰。不是嗎？你看那群健兒，在大山一樣的巨浪面前，非但無所畏懼反而興高采烈，呼嘯的海浪聲在他們看來，就是激動人心的交響樂章，他們追求的是將年輕的生命與大自然融為一體。