大千世界無奇不有，我曾聽說過遛狗賺錢，但不知道陪人遛彎也能賺錢。遛狗不稀奇，美國出現遛人新行業卻讓我長了見識。那是日前我去洛杉磯 好萊塢旅遊時，獲悉當地的創業人士麥卡錫 ，突破了「七十二行、行行出狀元」的桎梏，獨創出第七十三行，那就是經營「遛人」公司（People Walker），提供陪人散步的服務，而且價格不菲，每小時要價三十美元。

我好奇地打探究竟，原來也是「時勢造英雄」。美國經濟迅猛發展，隨著零工經濟的崛起，出現了大量自由工作者，他們缺乏傳統工作產生的固定社群連結，因而容易感到孤獨。同時，智慧型手機和社交媒體加深了孤獨感，因為真實的人類關係被社群媒體的「追蹤」所取代。許多人不想對著臉書或X平台說話，他們想要選擇和一名不會評價或說自己八卦的陌生人聊天，享受真實的人類關係。

二○一六年，就在這個忙碌又被電子產品綁架的年代，獨具慧眼的麥卡錫創辦「遛人」公司，洛杉磯破天荒地出現了「遛人師」（People Walker）這個職業，並在洛杉磯首度提供促進健康和社交的散步服務。

該公司的宣傳單上寫道，他的服務對象是有他人鼓勵才願意散步的人、認為在某些地區單獨散步很危險的人、怕被別人看到他們單獨散步是因為缺少朋友的人等。結果這項服務大受歡迎，導致「散步」需求飆升，現在麥卡錫的公司有三十五名專業「遛人師」輪班，他也架設了網站，可以讓顧客自由選擇路線和挑選「遛人師」陪伴。

該公司的顧客之一安妮，她原本住在威斯康辛州，七年前搬到洛杉磯，工作是共乘服務司機，她必須整天坐在駕駛座。去年開始，她決定多去戶外走走，「我的身體不大好，所以長時間走路對我來說有點困難，但有人陪著，能走比較遠。」

另一名顧客是自營戲院的票房經理迪伊，她說：「當獨自從事辦公室工作，沒辦法有真正的人際交流，長時間的找人陪散步後，總是讓我感到精神煥發，這感覺真的很好。」

創業之前，麥卡錫是一個滿懷抱負的演員，他原來想遛狗卻苦無機會，由於他致力於健康和促進社會的包容力，不遛動物便遛人，於是創業當了「遛人師」。

他在第一年創業時，就收到上百封詢問的電子郵件，甚至有來自紐約、英國與以色列的服務要求與設點建議。現在麥卡錫的公司打算推出應用程序，未來計畫擴大服務到加州 、全美甚至全球。美國人「敢為天下先」的創新精神，讓我折服。