似錦的葉片中，綴滿白色小花。（圖／作者曾華容提供）

兩年前在我家庫比蒂諾（Cupertino）附近的Summer wine花圃裡，第一次看到粉紅十字星錦（Crassula pellucida variegata）時，並不是很喜歡。因葉子細小纖弱，外表比美金一分錢的銅幣還小，看起來不是很好養的樣子，卻被鑲了邊的心形葉片吸引，真是罕見，深獲我心，於是把它買下帶回家。

剛買回來時，外子把它掛在日本 紅楓的樹幹上，半陰及西曬陽光下長得翠綠。春末夏初時，竟從花莖開出白色的小花如星星群聚，耀人耳目，別具一番風格，令人大感驚喜。

粉紅十字星錦又名星乙女錦，是多年生肉質草本植物，原產地南非 開普敦。心形葉片的顏色從淡綠色到粉紅色，漸漸轉變成深淺不同的紫紅色，葉子外緣兩側鑲有粉色滾邊如錦而得名。

雙雙對生的心形葉片橫豎交錯，層層堆疊在長莖上，會因溫差、日曬及水分的多寡，而變成更深的粉紅色或紫紅色。隨著它們的生長，整棵植株綠葉溢滿盆或垂掛下來，美麗極了。有時一棵植株會盛開出星形小花，以及各種顏色的葉片相間其中，蔚為奇觀。

粉紅十字星錦耐乾燥，喜半陰，怕水多，最忌悶熱潮濕。

在晚秋和早春低溫 強光時候，葉片轉為紅紫色，所以冬季是十字星錦最漂亮的時候。除了賞花，也可以在四季中觀賞葉片的變化。

粉紅十字星錦容易種植，剪下一截葉片種在土裡，偶爾澆些水即可存活。外子一盆又一盆把它繁殖下來送給朋友。看著盈滿的葉片變色，好有成就感，自是歡喜。

多肉植物之所以流行，因為其外形奇特、花型各異、成本低，存活率又高，值得推廣。當成盆栽吊籃掛在窗台，或擺放在辦公桌上當室內點綴，添增一分綠意與雅致。由於不需要太多的照顧，非常適合工作忙碌的人。

粉紅十字星錦外表看似纖細柔弱不顯眼，卻開出一簇簇令人愉悅的星形小花，也讓我悟出不要「以貌取人」的道理，更不可對某些事件太早輕易下斷言。