這次到拉斯維加斯（Las Vegas）開會，總共只有四天行程，因為時間少，會議開得非常緊湊，所以第三天趁大家到紅石公園遊玩時，我就留在旅社裡，休養一下最近被扭傷的背部，因為稍一折騰它就痛得厲害。沒想到才吃過午飯，我的室友、由加拿大過來的郭醫師小娟妹也回來了。

「妳怎麼回來了？」躺在床上的我很詫異地問她，她說：「左腿痛得很厲害，所以也回來休息。」兩人作伴一同休息到吃完晚餐，決定要出去走走。拉斯維加斯原是在沙漠中興建的城市，所以白天雖炎熱，晚上天氣卻涼颼颼。

「反正本城以賭城 大道Vegas strip為交通主幹，如果我們一直沿著賭城大道行走，大概不會走丟或迷失。」我們如此認為。天色漸漸黯淡起來，華燈還沒初上，只見街道上三三兩兩的行人，都在匆匆忙忙地趕路，兩人決定在賭城大道向上爬石階上天橋。

「小娟妹，妳看那女孩要把手中的東西交給她的男伴，她的男伴忙著抽大麻 不肯收。」初上天橋時，空氣中尚殘留著大麻的香甜味，我喋喋不休地告訴小娟妹。

因為橋下也就是大道上，有一個年輕男孩手中正握有大麻，來不及收下女孩遞給他的小錢包。女孩賭氣，手中拿了小錢包，轉身走向另一邊。

這時小娟伸手摸了一下背包，突然大聲喊道：「啊！那是我的錢包。」她以迅雷不及掩耳之勢，轉身沿著石階向下飛奔，我也立刻跟在小娟後面，快步向前趕去。兩位退休的女士忘了身體的疼痛，一前一後迅速向天橋下衝去。最後，我終於看見前面的小娟，她正在和一個年輕的印度 女孩拉扯一個小錢包。

「喂！把她的錢包還她。」我大聲地助威。

那女孩看見小娟後面還跟著幫手，立刻心虛地鬆下手來，嘴裡一面胡喊亂叫，一面追在她男友的後面，便匆忙地逃走了。

「我覺得我的背包被人抽了一下，果然，我的錢包是被那印度女孩偷去，幸好追回來了。」小娟驚魂甫定說道。

我連忙建議說：「快查查看，還有沒有丟掉什麼？」小娟火速打開小錢包，裡面現金雖然不多，但她的中國護照、加拿大綠卡，以及中國銀行的銀行卡等最重要的文件，幸好都還在。

想到這裡，我們兩人互相看了一眼，心中各自呼了一大口氣，心情一輕鬆，馬上就感受到身體不適了。「所以就算當扒手，也要集中精力來做案，不能胡亂吸食大麻，會影響成果啊！」我想說一句笑話來緩和氣氛，話音末了，劇烈的背痛使我笑不出來了。

「啊！我的左腿好好像針扎一般地痛了起來。」小娟妹左腿的疼痛，使她也喊出聲來了。