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三人行必有我師

李莉

近年晨運愛去洛杉磯的漢庭頓圖書館（Huntington Library）莊園，因為園區景點很精緻，按國家分區有中國園，日本園；依景觀則分為玫瑰園，沙漠園和莎士比亞園等。一邊走一邊觀賞當季花草，不知不覺就走完一圈。晨間常常會碰到野兔、小松鼠等不同的小動物，春夏之間還常常看到飛燕。

我也會碰到一些同樣晨運的愛好者，我們有時擦身而過，有時點頭微笑，在所有的晨運者之中，有三位女士對我有所啟發。

第一次碰到的老夫妻，是在莎士比亞花園內的步道上，先生年紀約近八十歲，手扶助行器走走停停，頗為艱辛，太太安靜地陪伴在他旁邊，表情非常安詳平靜，完全沒有焦躁。有時候還輕聲細問先生的需要，走幾步就會回頭停下腳步，用關愛眼神看著先生，她非常有耐心，微笑等待先生跟上來。太太年紀約七十多歲，看起來像是出遊的心情，完全看不出來有照顧病人的不耐或是艱難。

以前我也照顧過年邁的母親，當時我的心境絕對比不上她的優雅和輕鬆。尤其是她對老先生的態度帶有一點寵愛，看著老先生就像一位母親看著自己的孩子學走路，眼中充滿愛心和耐心，在久病者身邊能保持這種心態，非常可貴。

第二位女士是一位年紀較大的長者，她白髮蒼蒼、身體有點單薄，衣著簡單但是很講究，無論下雨或寒冬都準時報到，她通常都是自己一個人，拿著手機一邊走一邊聊，看到她的堅持和努力，不會因為年紀或天氣影響晨運，也不需要同伴陪行。尤其我注意到她通常在日本花園走外圍最大圈，而不是偷懶走捷徑，真佩服她的毅力。

第三位女士是一位長得很像歐洲人的中年女子，她的身材姣好，觀其衣著打扮，應是一個職業婦女，上身一件乾淨質料很好的淺色襯衫，下身則是半長的運動褲，她通常是準九點在中國園區出現，而且每次她都一邊講手機一邊走路，我猜她是在視頻辦公。她利用開會或是上班時間同時運動，節省時間達到運動效果，這真是個好辦法。

晨運擦肩而過的人，很多都是老天爺派來的天使，捎給我的信息。人和人之間有時不需要認識，也不需要說話，語言可以表達出好多信息，有空時多觀察一下周圍環境，可以看到很多你想不到的事，這也算是晨運的另外一個收穫。

日本 漢庭頓圖書館 天使

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