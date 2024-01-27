再見，我的辦公室隔間

我把抽屜裡這些年累積下來的材料，一疊一疊拿出來，當時的情景如相冊裡的照片，一頁頁浮現在眼前。

資料中有一份郵件拷貝，是我們小組應用IBM Watson的項目，登上了公司新聞，上面有我和其他兩位同事的照片、CTO和用戶的讚揚。有幾頁是我去舊金山 參加Salesforce軟件公司大會的資料及名卡，我記得當時人山人海，晚上還有Bruno Mars的現場音樂會；有幾本是我的工作筆記，記錄了我參與的每個項目的任務、疑難問題、進程等，紙張在我的指尖快速翻過。當時覺得有價值而存留，其實放進抽屜後，幾乎從未查閱過，但現在要扔進垃圾箱，還是覺得捨不得。

我挑選出一部分放進紙盒裡，然後開始把隔間牆上的掛件、照片摘下來放進紙盒。藍花瓷鞋是同組的凱西到荷蘭旅遊時帶回來的；玫瑰紅毛線織的魔髮精靈是喜歡動漫 的海英，送給我的生日禮物；有一張照片是我們小組成員某個聖誕節 聚餐後的合影；那張洛塔兩面卡是德裔上司送給我的，卡上的洛塔藏在馬後面，當拉下卡片底部，洛塔便會把馬舉到頭上，上司說：「莉編寫程式時就像洛塔那樣，力大無窮，卻藏而不露。」

我把桌上的筆筒、茶葉罐、茶杯、衣架上的外套，統統放進紙盒裡，把一切屬於我個人的物品帶走，不留下一點我的痕跡。我帶走這些物品，不是因為我要離開這家公司，而是我將被安置到另一家公司的另一個隔間，在那個小小的方寸之地，再掛起這些美好的辦公室回憶，我們再沒有自己的專屬隔間了，公司從此變成旅館式辦公，辦公桌與其他員工共享，輪流使用。

坐在我對面的朱麗，自從來公司後，就坐在同個隔間，桌子上、抽屜裡、櫃子裡堆滿她這十幾年的個人收藏，有太多的東西要取捨，她伏案哭了起來。

從垃圾箱裡，我拾起扔掉的一張紙，白紙上有六個半我用左手寫得歪歪扭扭的「strength」，背面是十四個我用右手寫的漂亮草書「strength」。那是在蓋洛普優勢（Gallup Strength）課堂上，老師讓我們在一分鐘裡，用非慣用手寫「strength」這個字，然後換慣用手在同樣的時間寫同一個字。

鬧鐘響起時，大家停筆，老師說：「使用自己的慣用手更輕鬆、更有效率，是嗎？我們每個人都要充分利用自己的優勢。那麼你知道自己的優勢在哪裡呢？」然後我們用蓋洛普軟件回答問題，從而評估每個人的優勢所在，結果是，每個人前五項優勢且順序完全相同的，可能性是三千三百萬分之一。老師接著說：「您獨特的優勢概況，讓您與眾不同，你是獨一無二的強大。」

每個人是如此獨特，失去了屬於自己的隔間，面對統一單調的一張靠背椅，一張可調節木桌、兩塊電腦顯示器和一個鍵盤，我們到辦公室上班的動力還剩下多少？

我把這張紙放進紙盒裡。雖然我沒有像朱麗那樣大哭，但當我端著整理好的紙盒，看著空蕩蕩的隔間，垃圾箱裡我扔下的東西，也感到非常失落和傷感。工作以來，辦公室是我的第二個家，無數次我坐在這方寸之地，把從家裡帶來的委屈，隨著我敲打的編碼，拋到腦後。再見了，我的辦公室隔間。

自從辦公桌輪用，每人去辦公室工作兩天，在家遠端工作三天，我和兩個相處較好的同事朋友，難得同一天到辦公室，即使同天偶遇，也因日久未見而生疏。

我想念那些日子，我們一起吃午餐，午餐後到停車場空曠的頂層散步；想念我們在走廊上的閒聊，面對面隨意聊幾句，聊孩子，也聊電視劇。