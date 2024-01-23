參加高質量的合唱團甚至專業合唱團，是我年輕時夢寐以求的事，我們這一代的人，因為種種原因，很多理想是不容易實現的。

偶然的機會，朋友告訴我，我們橙縣 太平洋交響樂 團（Pacific Symphony Orchestra）附屬合唱團每年有一次合唱節，可以與專業歌者一起合唱。得知這樣的消息，我心中雀躍不已，這正是圓了我的夢想，可以享受其中的過程，真是人生一大樂事。

專業合唱團有八十名團員，對外招生了一百八十位歌者，有不少都是從外州趕來的，這已經是第十四屆合唱節了，很多都是老資格，我卻是首次參與，相見恨晚，所以我特別好奇，也非常感動。

演出前一個月，主辦單位就將歌譜寄給每位參與者，每人根據聲部，分別在家自己練習，然後集中排練二天，第三天就上場演出。這次演唱的曲目主要是舒伯特Messe in G彌撒曲，以及其他四首風格各異的歌曲，全部是用拉丁語和英語演唱。朋友說這次的曲目還算是比較容易的，前兩次有用德語演唱，難度更高。

排練的日子到了，大家濟濟一堂在大廳集合，一眼望去，以老者居多，男女比例均衡。不像有些合唱團常常是陰盛陽衰，女多男少，比例失調。這次參與合唱演出的團員，有人拄著拐杖，有人則推著走路車，別看他們搖搖晃晃的模樣，也許他們以前是學校聲樂老師，或許是從專業團體退休 ，有的人一直在堅持參加各種合唱團，他們來自各行各業，如果不是真正熱愛歌唱，他們就不會來到這裡了。

美國人唱歌的發聲位置天生就高，聲音一下子就豎起來了。讓我感到震撼的是，當二百多人的合唱在大廳回響的那一刻，那種渾厚、通透、混為一體的有力度聲音，簡直讓我陶醉，這是我有生以來的首次感受。

指揮者並不會對歌曲處理或者發聲方法提出異議，可見這些演唱者都是非常有經驗的，他們對歌曲理解和歌唱技巧很到位。指揮只是對歌曲中有些拗口的拉丁文給予糾正，因為畢竟拉丁文不是母語。我在其中享受著我的高音，非常過癮，這才是我要的感覺。

彩排時，在我左手邊的是一位年輕專業女中音，聲音的確很棒，專業和業餘就是不同；不過我借不到她的光，我必須要堅守我的女高聲部，不能被她的女中聲部影響到。

演出在音樂廳舉行，領唱有專業演員擔綱，四十五分鐘的演唱，博得觀眾熱烈掌聲，其中的高音也有我的一份貢獻。朋友們都說應該多唱幾首，只有四十五分鐘的時間，聽得不夠過癮。合唱節每年都會舉行，如果身體健康，我每次都想去參加，因為這就是我所追求的夢想。