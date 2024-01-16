經歷了三十年的大學教書及研究生涯，我於二○一八年底退休。我們夫妻隨即從密西西比，搬到小兒子的工作地德州達拉斯定居。本身就有高血壓病史的我，由於搬家操勞過度，在二○一九年十月十日清晨腦出血中風 ，所以我的右半身癱瘓了。雖然採用多人建議的針灸療法，以恢復手腳的活動能力，但經過三個月之後，情況仍然沒有好轉，所以展開右手右腳的物理復健治療。

右手復健包括手指及手腕的捏臘泥、數豆子、排積木，還有手臂上舉和舉重；右腳復健則包含走路、跨障礙行走、拉筋和舉重，再配合固定自行車運動暖身，以及改善手腳的耐力和協調度。因為右肩胛中風後特別突出，我還必須做另一系列動作，以矯正強固我的肩膀。

我同時還要定期拜訪諮詢家庭醫生，做神經科、骨科、心臟血管科，還有眼科等各種檢查。復健運動對病情似乎有些進展，但對我這種年逾七十歲的身軀，卻是成效不彰。唯一慶幸的是，我的記憶力並沒有受到影響。

中風神經學家Dr.Elkind曾說，中風患者除了肢體復健，更要積極進行心靈的復健治療。於是我與小學和大學同學，以及一些朋友們，在二○二○年開始聯繫，他們在line上聯誼時為我祈禱，同時達拉斯牧師以及教會的朋友，也在信仰上給予我許多鼓勵和支持。

自從中風後，我和在加州 的家人也密切聯繫，希望經由提供更多的正面消息，可以減輕他們的擔憂和不安，同時也利用大家提供的養生祕訣，例如耳朵按摩等方式來保養；我更要謝謝家人不辭勞苦的照料，讓我在各方面都適應得很好。

喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾，因此我開始學習樂觀面對困境，不怨天尤人，以寬容平和之心待人接物，進而做到殘而不廢。這三年來，我都利用時間勤寫回憶錄，由於世界日報 藝文天地接受讀者投稿，並且刊登許多有用的日常生活相關小文，因此廣受大眾喜愛。

為了投桃報李，於是從二○二三年四月開始，我也投稿到世界日報不同園地，包括家園版和上下古今版徵文，希望能將這一生的生活經歷和知識與人分享。這些生活經歷包括在台灣服兵役的歷程、來美國留學做科研的苦樂、教學感想、在美國排球場上騁馳的成果，以及理解美國社會風俗習慣等等。承蒙編輯們的提拔與鼓勵，至今已有十來篇小文，陸續刊登在世界日報不同園地。

古人說：「吟安一個字，撚斷數莖鬚。」雖然我沒有那麼辛苦，但右手操作電腦鍵盤，確實仍不方便。由於太太整理照片一向井井有條，在剪貼相簿裡常會標明相關時間及地點，因此寫作構思時，我總是先過目種種舊日照片，參照旁注的資訊，往往能夠回憶起當時的相關情境。

經過這一段日子的親身體驗，我發覺投稿寫作此舉利人利己，不但能活動腦筋的運作，而且有益平衡情緒。因此這也變成現在的復健活動之一，這真是我參與世界日報投稿的額外收穫。