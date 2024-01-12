退休 時，還算年輕的老公開著一輛大車，後面拖著他的舊船，船艙內裝滿了我們兩人的全部家當，我開著小車跟在船的後面，浩浩蕩蕩地出發，取道I-495長島 快速公路，經過皇后區中城隧道，再轉到I-95，經過了三天的路程，終於到達佛羅里達州的河漠沙沙（Homosassa），那裡有我們預先買好的土地。

佛州的承包商交給我們一幢嶄新房屋，因為是自己設計的，所以就算有瑕疵，也只能照單全收，怨不得別人。從此，天一亮，我就一邊喝著自沖的咖啡配早點，一邊在個人電腦上寫短篇、中篇及長篇小說。老公習慣晚起，他起床後，我們就一起吃醬瓜小菜配著他煮的燕麥粥。

吃完早餐後，若是天氣好，他就呼朋引伴，出海釣魚或去挖新鮮干貝；若是天氣不好，他就在家裡修船補網，或兩人一同開車出去逛街、購物。

我們買了全年的公園通行證，有空就到附近公園散步，兩人之間有說不盡的話題，所以都是手牽手，一邊走路一邊說笑，然後到一家餐館吃完午餐，再回家睡午覺。

周末必定約好所有的老中朋友們，一同在一家中國自助餐館聚餐。有一次，老闆愁眉苦臉地向我老公訴苦：「李教授，衛生局要逼我們關門，因為我們沒有找到擁有衛生局食安考試合格證的顧問。」

我家的李教授問道：「有沒有規定，一定要廚師或老闆才能擁有合格證？」老闆回答：「沒有規定。」李教授接著表示：「那我去考一個合格證，來當你們的食安顧問，行嗎？」老闆夫婦聽了大喜，立即替我家這位普林斯頓的生化學博士報名參加考試，果然高分獲得合格證，保住了老闆的營業執照。

有一次，我們全部的老中們在餐廳一邊吃一邊大聲說笑，有人提醒說：「噓，我們不要太大聲，以免吵到別人。」我家李教授笑著解釋說：「是怕那些老美偷聽和偷學我們的中國話啦！」

因為住在河漠沙沙鎮，距離美國東南部郵輪進出港口卡納維爾角（Cape Canaveral），只有約一小時半的車程，消息靈通的朋友，一旦發現哪家豪華郵 輪公司有多餘的空房正在打折，就會立刻通知，大家便全部立刻上網去購買該郵輪的廉價票。退休的我們時間很多，也充分利用了不需搭飛機就可以上船的便利，我們不是成群結隊地搭郵輪旅遊，就是在計畫搭郵輪旅遊的路上。

每個老中朋友，家裡客廳的牆上都貼了一張大地圖，凡是去過的地方就釘上一個紅色圖釘，計畫將來要去的地方，就釘上一個白色圖釘。大家常常查看地圖上的紅色圖釘有沒有變多，因此，我們退休的日子非常忙碌而幸福，所以叫做幸福的退休生活。