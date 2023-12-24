女兒高三申請大學時，我只有一個條件，無論她選哪個大學，學校一定要在媽媽一天之內能開車到達的地方。所以我好開心她選了加州大學柏克萊 分校，她搬入宿舍，天天如魚得水般，自由快樂地當個大學新鮮人。柏克萊離家只有一個多小時車程，來往方便，她隨時可以帶朋友來吃頓飯，或因宿舍的洗衣機不能隨她方便的時間使用，她便會把髒衣服拿回來洗。

我們當然都高興她回家時帶來的開心時光，臨別時，像天下父母親一樣，我擔心她的安全，便會說：「小心開車啊！到宿舍後打電話回來。」

但大小姐如出籠小鳥，迫不及待地趕回校園去過多采多姿的生活，當然沒有把媽媽的叮嚀放在心上。而我這個媽媽計算一下時間，認為她應該已抵達宿舍，耐心地又等了一個小時。

在沒有手機的年代，只能打電話到宿舍，電話沒人接，我開始擔心焦慮，不斷地繼續打電話留言。那時已是晚上，擔憂之情逐漸加深，十二點都還沒回到宿舍，這下子真的緊張焦慮到極點，坐立難安，只好再繼續打電話。

這小姐終於接電話了，我整個晚上緊繃的情緒到此才爆發，大聲問她：「妳到哪裡了？害我擔心死了。」女兒說：「我一回到宿舍，就去參加朋友慶祝生日的活動，吃飯、看電影、聊天，現在才回來。」「已經半夜了才回家？」「媽媽啊！這是大學，十二點還算早呢！對不起害妳擔心，但妳真的是不需要等的。」「我只是叫妳打電話回來報平安。」

經過這一次經驗，我想也許是自己太過焦慮緊張了，但誰叫我是她的媽媽呢！擔心她的安全是為母的天職，當然初入大學之門，宿舍裡一大堆新朋友，除了應付功課外，日子過得多采多姿，有各式各樣的活動，正是人生中的黃金時代，想當年自己當僑生時自由自在的大學生涯，根本沒有父母在身旁嘮叨，現在我也應讓她自由飛翔。

於是我和她約法三章，我不再等她的電話等到三更半夜，從現在開始，我估計她抵埠時間，再加上一小時，她簡單的留言說抵達即可。若她忘了而要我打電話去追問時，會在她下個月的零用錢中罰扣一百元。

如此這般，有一次她忘了，我真的在月初給她零用錢時，就減了一百元，這數目在她的預算中，可不是小錢。

自此之後，她回學校後會馬上報平安，好習慣延續到她去南加大 讀研究所、工作定居，來回洛杉磯和灣區，都不再忘記報平安。

她弟弟進加大時，我同樣告訴他關於我的規定，她在旁邊叫弟弟小心，因為媽媽真的會扣錢的。弟弟也跟老姊一樣遵從此規則到如今，讓我很感恩滿意 ，因為他們都已經是有家室的成人，我再沒有零用錢可扣。