在社交場合如何稱呼一名女性，是一件很微妙的事，尤其是對陌生女性，認識的人可以直呼其名，不認識的人如果不知道年齡，就讓人發怵了。以前人們喜歡稱呼女性為「小姐」，對年輕女性而言，沒太大的問題，但如果是對年長女性，就有點尷尬了。

如今喊人「美女」，是一個很口語的稱呼，不管對方是否長得美豔動人或姿色平常，統統稱呼「美女」十分省事，雖然女性心裡都會很受用，但是時間長了，滿大街都是「美女」氾濫，則會產生一種審美疲勞，甚至覺得如同安徒生童話故事「國王的新衣」一般，讓人覺得虛偽和可笑。尤其對長相欠佳的女性，簡直有諷刺之嫌，因此，要謹用「美女」的稱呼。

其實中國文字博大精深，在稱呼前加上一個「小」字，就能發揮神奇功效，例如小寶貝、小甜心就是父母對孩子疼愛的表現，甚至是男女之間濃情蜜意時的暱稱。我認為在社交場合中，稱呼不認識的女性為「小姐姐」，其實是一個絕佳選擇。

首先，「小姐姐」的稱呼容易讓雙方距離拉近；其次，「小姐姐」讓對方覺得自己看起來還不那麼老，一個「小」字便讓姐姐的沉穩持重，平添幾分俏麗活潑，彷彿在讚美對方是一位見多識廣又靈動輕盈的可愛女性，感覺會如同春風拂面般，叫人如何不歡喜？

最近一次的中醫養生聚會，我就發現「小姐姐」這個稱呼真的很靈驗。席間有一位新人是我從未見過的，她看起來有點年長，眉心有很明顯的川字文，可能與心血管疾病 有關。我不知道她的名字，但卻想提醒她去醫院檢查一下，便隨意說了一句：「這位小姐姐可能需要去做一下常規體檢，看看血壓、血糖和血脂的情況如何？」

她本人與其他在座的人，第一個反應是欣喜之情溢於言表，很多人一半是羨慕、一半是恭維地對她說：「華姐最近跳舞的效果不錯，以後我們都叫妳小姐姐好了。」這位華姐臉上泛起一抹如同少女般嬌羞的表情，她笑盈盈地說：「是嗎？那我以後要多花一點時間去跳舞。」她大概是第一次被人當眾稱呼「小姐姐」，頓時容光煥發，眉心的川字紋似乎都舒展開了。臨走時，她還主動要求加了我的微信 ，古人云：「三句好話暖人心」，好的稱呼，一句足矣。

「小姐姐」是一種充滿智慧的讚美稱呼，已然成為社交場合的一股清流。當我們不知道如何稱呼一位女性，尤其是中老年女性時，請不要隨口叫她「美女」，那樣太媚俗，充滿了敷衍，甚至虛情假意，請叫她「小姐姐」。