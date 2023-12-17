十一月底，我們一家三口偕同三位友人，前往東歐旅遊，目的地是匈牙利和捷克兩國，預計在兩國的首都布達佩斯（Budapest）和布拉格（Prague）各安排三天旅遊。行前許多朋友都奉勸我們，現在歐洲非常寒冷，不宜去旅遊，但我們仍執意前往。

我們旅遊的第一站是布達佩斯，搭夜航班機從洛杉磯 出發，要在荷蘭阿姆斯特丹轉機。清晨到了阿姆斯特丹，但久等了三個多小時，航空公司告知布達佩斯有大風雪，所以機場關閉、班機取消，這使我首先想到了當初朋友給我的勸告。

當天我們冒著寒風乘船遊覽運河，航空公司為我們安排食宿並支付所有費用，次日清晨再搭機前往布達佩斯。班機是早上六點的，清晨三點就起床前往機場，還要在巴黎轉機，但我們等到七點多才登機。飛機滑出登機口，卻不是滑到跑道頭起飛，而是在一處空曠處停下，久久不見起飛，我從窗口望出，見到有大型車輛及人員來到機翼下工作。

機組人員並未報告未起飛是什麼原因，全機旅客也都安靜地等待，無人質問或抱怨。我相信他們都不知道原因，但因我是飛行員出身，我知道那是機翼結冰，工作人員是在除冰，如此又花了將近一個小時才起飛。

我們在巴黎轉機的時間本就不多，加上這一耽誤，我們又沒趕上轉機。航空公司又為我們安排下一班的飛機，也支付午餐費用。但下一班要等五個多小時，這使我第二次想到行前朋友的勸告是對的。

五個多小時出機場時間嫌太短，待在機場又嫌太長。經過商議，因我們以前都來過巴黎，外面又冷，櫛風沐雨，很辛苦，因此決定就待在機場裡。幸好巴黎機場非常繁華，免稅店琳瑯滿目，餐館、咖啡 室林立，我們逛逛、看看、買買、吃吃，裡面又暖和，五個多小時很快就過去了。

傍晚終於抵達布達佩斯，天色已黑，而且經過一整天的折騰，大家都累了，因此當晚只在旅館休息。因去布拉格的時間仍照舊，我們在布達佩斯的三天旅遊變成了一天。

布達佩斯失去的兩天，換得了阿姆斯特丹和巴黎各一天，而且還有了免費食宿，聽起來似乎是沒吃虧，但因阿姆斯特丹和巴黎我們都去過，布達佩斯是第一次去，所以仍然彌補不了損失。只是這也是沒有辦法的事，航空公司也盡到了責任，處理得也相當明快，所以我們雖不滿意，但尚可接受。