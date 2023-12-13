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往事知多少

杜丹莉

秋天的陽光展開金色翅膀，把四周的黃葉紅樹罩上了一層金邊，二十幾年沒有回來了，忘記了奧伯尼的秋天是如此美麗。

回到老家的前面，松木原色的外觀未改，只是樹木已經參天。當初從設計藍圖和建商討論，到打好地基時的興奮、選擇廚房浴廁櫃櫥地板的糾結等，我們將房子一點一滴地打造起來。

彷彿看見，年幼的兒女們在草地上嬉戲踢球，我們在一旁掃著落葉。我常說：「秋天雖然美麗，但這幾十袋落葉掃完，就要開始迎接一個長冬了，有點惆悵。」你說：「冬天也很好啊！可以滑雪、吃火鍋，圍著壁爐的火，全家人擠在一起，多麽溫暖。」是啊！只要能和家人擠在一起就很美好。

走到屋子右側，你當初買了二十棵塞浦路斯小柏樹，一株株種下去，你打算種成一片樹牆。記得我還埋怨過：「這麼矮的小樹，要長到哪一天？」你笑著對我說：「樹長得很快的，我們一年一年看著它們長大吧！」

那二十棵小樹，真的鬱鬱蔥蔥長成了幾十尺高的一面大牆。我伸手去摸它們，想抓住什麼，想抓住你，但只抓住了幾滴滴在手心的眼淚。

道別，從來不是容易的事，這棟房子住不到三年，因為你工作的變遷，我們全家搬到了西岸。回首來時路，當年你種下的樹木仍在，但人事已非。身旁的黃葉如下雨般紛飛，灑落著五彩繽紛的秋意，帶我來的老友問我要不要拍照留念？我將自己和這老屋留在照片中，也將和你的千千萬萬回憶停格。

雁啼紅葉天，人醉黃花地，芭蕉雨聲秋夢裡。回憶，是吹在人生小帆上的微風，它的豐富，讓我們能有勇氣繼續向前。因為聖經上說過，當天地被捲起來的那一刻，我們所珍惜的，將可以永遠留在我們身邊，不再分離。

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