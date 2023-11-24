在鐘表上，十二是正午或子夜，既是一個循環，也代表一個圓滿的周期。這一天我選擇一張十二人的大桌，在餐館中安排了聚會，右邊是坐著老朋友群；正對面是新生代，一對年輕夫婦挾著新生兒的喜悅；左邊是我的新朋友和我的一兒一女，每個位置都象徵著生命中的重要里程碑，有如鐘表。

老朋友們來自波基普西（Poughkeepsie），當時，我們以為世界只有一個王國叫IBM，人生也只有一個舞台，所以我們盡心盡力地在赫德遜河畔扮演自己的角色，攜家帶眷去參加新春晚會，精心地去採訪每個新來的成員，在彼此的祝福中度過每個節慶。

直到公司宣布裁員，我們眼中的王國忽然破滅了，萬分無奈地各奔東西，卻始終抓緊了聯絡電話，不論多麼忙碌都要找時間相聚。我們說好的彼此永遠不輕易放手，這個諾言遠比公司給予的承諾還要穩固。

曾經為了履行諾言，我辦了一次年輕人的聚餐，不料一轉身，竟然代替月老牽了紅線，撮合了一對夫婦。當年因為不敢吃辛辣，我斬釘截鐵地立誓：「永遠不嫁給湖南人。」 結果不僅當了湘人媳婦，還當起紅娘，千里姻緣一線牽完成任務。我欣慰地望著眼前幸福的一對，心想如果天下有情人都能適時邂逅結緣，世界該有多麼圓滿。

緣分總是奇妙地把人緊牽在一起，在健身 中心結織了一對新朋友，年齡小了一輪，卻總在一旁提醒我們，今年報稅了嗎？體檢做了嗎？在他們的督促聲中，及時交了作業，更分享了旅遊見聞，面對蒼茫人生，在他們陪伴下，我們不再寂寞。

從兒子和女兒相繼搬出家裡後，寂寞和孤單縈繞著空巢，他們偶爾返家，也只是蜻蜓點水，匆匆來去；這一回，我慎重地告訴他們，這樣的聚會每隔十年才有一次，我釋出十二道金牌將他們一一召回。兒子忙著在蛋糕上點蠟燭時，燃亮了往事，每個孩子的生日會總是熱熱鬧鬧地舉辦，有時在迷你高爾夫球場，有時請來了布偶劇，找來鄰居好友在家裡慶生。

三十多年的歲月，從紐約到加州 ，青澀的年紀終於挑起了一個家庭的責任，瞬間想起了自己尚未完成的家庭相冊，雖然只是雪泥鴻爪，也得留下一些延續血脈的老故事。

想當年沒有血糖、血脂以及膽固醇的三高 危機，臉上全是滿滿的自信，恨不得一天有四十八小時，總覺得睡眠和休息是糟蹋了時光。隨著年齡增長，依然揮霍著有限的精力，忙著從斜槓人生中找出自己的價值，卻力不從心。

經歷了跌宕起伏的職場生涯，升格為祖字輩，在跑道的末端坐看雲起時，也欣賞著瑰麗的晚霞，戀戀不捨地在彼此身上找尋青春的影子。

十年前聚會時，他們說：「妳看來好年輕啊！一點都不顯老。」十年後，依然重複著相同的話，我們都笑了，笑出了一臉皺紋。

世事無常，人生苦短，但是我們依然將灰姑娘的故事代代相傳，延續美好的情緣，在十二點鐘聲敲響之前，把握當下，努力創造不同版本的童話，也姑且相信「永遠不老」的善意謊言，像圓桌武士般站起來，滿腔熱誠地舉杯。

十二是「朋友」也是「家人」的筆劃，它是一個令人難忘的代碼，我的右邊是前半生的承諾，左邊是後半生的盼望，家人和朋友支撐起這充滿感恩的壽誕，湊成了平凡而溫馨的「一生一世」，筆劃也是十二劃。