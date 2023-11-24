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郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

感恩

沈怡

近來每年都會選一兩件事來整理房子，今年輪到了除白蟻，在家簽約交款時，專員告知有關注意事項，例如食物的保存法、室內植物外移、瓦斯關閉、屋子外圍花草樹木的保護，還有好多其他瑣事要在短期內完成，但也來不及後悔了。用瓦斯除白蟻期間，人不可住在家中，我們就訂了三天的旅館，準備去海邊度假。

除白蟻的前一個禮拜，先生的姊姊告知，在台灣旅遊正要回美國的姊夫得了新冠，有些許發燒及咳嗽。阿姊已經七十多歲，怕她也感染，就邀請她如果放心姊夫一人在家就來我們家住，當天她就來了。之後她每天按照姊夫的需求送餐及藥品，其餘時間都與我們共處，這六天的密切相處中，先生說：「從成年後，我未曾與姊姊如此親近過。」雖然我們多年來都與阿姊住得很近，平日逢年過節也相聚，但如此朝夕相處多日，還是第一回。

其間我們一起用餐，早起走路，平日逛公園、做飯、聊天、笑語兒時情景與成長歲月點滴、回憶與公婆當年相處情景；晚上偶爾在家唱卡拉OK，或聽公婆常提到七、八十年前，如「夜上海」的老歌及我們五十年前百聽不厭的「Yesterday Once More」等等，偶爾會手舞足蹈地隨著音樂搖擺一番。

六天後姊夫的病毒檢測仍為陽性，所以本來要因除白蟻而南遊的我們，就改訂與阿姊同住附近旅館數日。入住旅館期間，我們準備了許多水果零食，旅館內有豐富早餐，其他就吃日本餐、越南餐、西餐或快餐，少了做飯時間，也日日給姊夫送外食，卻多了去海邊逛逛或去其他公園走走、到健身房的機會，也高興得知姊夫的新冠檢測已經轉為陰性了。

没想到除白蟻的繁瑣及姊夫得了新冠，本應是件惱人的事，卻因親人的相互扶持，阿姊與我們都覺得近十天的相處，反而像是一起度個親情假，真讓人感恩。

檢測 越南 健身

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