前幾年的疫情 讓世界變化很大，重新開放後，人們的生活習慣或多或少也改變了，像我在疫情前持續運動的好習慣，就一直沒有恢復過來。

停止運動的原因，一方面是因為疫情期間，常去的那家健身 房已關門，一直很喜歡的Zumba課程老師也另謀生路去了，另一方面當然也是懶人自找藉口。但我真想念跳舞後的好心情，有一天終於打起精神，上網查了一下住家附近新開的健身房課程，除了Zumba還有一種課程叫Just Dance，看起來比Zumba緩和些，應該很適合我這種久未運動的人，於是不加思索立刻報名。

上課那天，我早早就到了教室，學生們陸續進來，多半是退休 的銀髮族，穿插幾個像我這種半老不年輕的婦人。

在教室前的大落地鏡前，只見一個大約六十幾歲的阿姨正在調整音響，並把前一堂課的器材移開，她圓圓的身軀、有點微彎的雙腿不很靈活地移動著。她還很慎重地在音箱前貼了一張大字報，上面密密麻麻寫了許多歌名。

我直覺認為她應該是來幫忙準備的阿姨，但那多彩的花上衣和髮飾，又讓我猜測她該不會就是老師吧！果不其然，不一會兒，她一眼看出我是新人，微笑向我走來自我介紹，她叫瑪莉亞，是這堂課的老師，她還親切地問我以前有沒有上過類似課程？我真為自己的以貌取人感到汗顏。

音樂很快地響起，瑪莉亞閉上眼睛，她的身體隨著音樂開始擺動，完全沉醉在她自己的世界裡，但她又常在關鍵時刻，提醒我們這些學生下一個動作。短短的第一曲，我已完全被她的魅力吸引，她輕微搖臀擺腰，眼睛隨著手指上揚下擺，小小的細節給了音樂最佳的詮釋。

一個小時的課程轉眼即過，我發現我的嘴角在整堂課中都是上揚的，內心充滿喜悅。我想起來以前為什麼喜歡跳舞的原因，因為它提醒了我活在當下的美好，它也提醒了我不要顧慮他人的眼光，不要怕犯錯，只要不斷修正向前，一切都會變得更好。

我發現當音樂響起時，大家的目光要不是放在老師身上，或看著大落地鏡中聞歌起舞的自己，沒有人在意自己或別人跳得怎樣，每個人都只是忘我地沉醉在音樂中，不管你想盡情狂跳或含蓄擺動雙手都是個人的選擇，就連我這種容易害羞的人，都完全忘記拘謹。

跳舞的節奏很快，所以很容易跟不上或手腳不協調，但一般的舞蹈都是許多重複動作的組合，就算第一次腳步錯了或跟不上節奏，還有很多機會可以調整跟上。又因為音樂不斷向前播放，就算跳錯了也只好繼續下一步，沒有多餘的時間沮喪，反而能跳得更好、更開懷。

走出健身房，天空像是更藍更開闊了，我踩著輕快的腳步回家，忍不住想著，原來音樂和律動的組合是這麼神奇，而這些從跳舞中看到和學到的事，也許就是讓自己的生活變得更輕鬆快樂的小祕訣。