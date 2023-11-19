驅車從紐約南下，近八百英里，去探訪南方文化，為了圓我們的約定。先在亞特蘭大 市中心緩緩地繞著，這曾是妳生活的城市，還有妳工作的地方，或許我正踏著妳曾走過的路上，感覺與妳是那麼地接近。

初識於十多歲，妳有一對細長的鳳眼，兩側顴骨高聳，兩頰下顎骨呈方型，有稜有角的臉，搭配著削得極薄的齊耳短髮，總是抱著一堆英文書，呈現不屑一世的模樣。那時我們忙著郊遊、參加舞會，享受少女情懷的青春，對未來人生規畫仍茫然無知；而妳獨自哼著英文歌、啃英文單字，為出國留學的目標努力著。

不記得為什麼，獨來獨往的妳竟然納我為好友，讓我受寵若驚地暗喜了好久。向妳學唱美國民謠，在妳的指導下，讀了我的第一本英文小說《飄》（Gone with the Wind），一起看了好幾遍亂世佳人的電影，羨慕女主角郝思嘉的美麗與自信，嚮往南方的大莊園、棉花田。我們共同編織著，未來一起去探訪女主角故鄉的夢，書中結語「明天又是新的一天（Tomorrow is another day）」，成了我們對抗不如意的口頭禪。

妳如願來美深造，成為專業註冊護士，偶遇來自喬治亞州的電腦工程師彼得，後來成為妳的終身伴侶，婚後就在亞特蘭大定居。

妳在醫院有份安穩的工作，育有二子，有個令人稱羨的完美家庭。婚後不久，懷有遠大抱負的彼得，辭去工作自行創業，但是理想與現實違背，他好高騖遠始終沒有一份穩定收入，妳挑起養家的重責大任。彼得成長於富裕家庭，過慣優渥的生活，加上兩個兒子高昂的教育費用，妳的日子就是家庭和工作二點一線，一周工作七十多小時，來維持彼得要求的高水平生活。

彼得不得志，在家不斷用吃來填補鬱悶，過度肥胖導致百病纏身。妳除了忙家務，又要照顧彼得就醫，不注意健康的彼得，依舊大吃大喝，妳很擔心但他屢勸不聽，妳也感到無可奈何。我怕打擾妳休息，不敢主動找妳，偶爾妳來電談生活及工作上的瑣事、兒子的淘氣等。好強的妳從不抱怨，偶爾只是輕描淡寫地說：「我好累喔！」

我們相約退休 後，一起去尋訪《飄》原著中的大莊園和棉花田，重溫少女的舊夢。我提早退休了，妳羨慕我四處遊走，感嘆身處南方，竟然沒有時間深入瞭解。妳為了彼得的健康保險，也不敢提前退休；終於熬到可以退休的年紀，不巧卻遇上疫情 ，妳毅然決定留下，在臨床第一線與疫情奮戰。

疫情期間不准親友探視，妳悉心照顧孤獨的病患，為沒有親友在一旁道別的病患禱告送終。妳常帶些貼心小禮物，送給那些無人探望的病人、聆聽病人的傾訴，瞭解他們受病痛的折磨，並安慰鼓勵他們。

有一天突然傳來妳猝逝的惡耗，我驚嚇到不敢相信，上天在開玩笑嗎？後來輾轉得知，妳因猛爆性肝炎，一星期就撒手人寰了。

哀痛妳有許多心願尚未實現，生命就驟然結束，妳曾為家人、為社會發光發亮，那麼就讓我伴著妳的靈魂，去圓我們少女時代的夢想吧！