我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

白頭人考駕照

潤蘇

美國加州DMV汽車管理部，對年過七十歲汽車駕駛人的駕照換新，有一項特別規定，那就是在駕照到期時，本人需要親自到DMV通過視力檢測和筆試駕駛規則，才可以換新駕照，而且有效期只有五年；換言之就是年過七十歲的白頭人，每隔五年都要再經歷同樣一次的視力和筆試測驗，通過了才能繼續領照開車。

住這裡的人都知道會開車對一個人的生活有多麼重要，尤其已習慣駕車多年，一旦不能自己開車，那是何等打擊；出門辦事、採購、看醫師、去銀行、會朋友等日常生活，再也無法享受自主便利。尤其是這裡的公共交通設施不那麼方便，出門需要仰賴親友開車或優步，真的很不方便。

今年九月我的駕照又到期了，這是我年過七十以後的第三次。八月我去了一趟香港和台灣，回來已接近月底，要準備考筆試只有一周的時間，我這個從台灣來美國的留學生，經歷過初中、高中、大學、留學等各種考試，可說是身經百戰，我是不會害怕K書的。根據以往經驗，把DMV的駕駛規則從頭到尾翻個四、五遍，網上的模擬題能找到的都做一遍，大概就能通過了，所以這個禮拜，我把大部分的時間都花在書房裡「苦讀」，務必要通過筆試。

至於視力檢測，我的左眼較弱，眼球背後有一個極微小的血斑，以致視力稍受影響。七月時，還特地去看了我的眼科醫師，告知我的駕照將到期，不知視力能否通過DMV的檢測？她說DMV要求駕駛人有20/40的視力，而我正在界線邊緣，我問如果配一副新眼鏡，是否能有改進？她說我開過白內障手術，視力不會再有太多變化，不需再配新眼鏡；如果DMV的檢查不過，她會給我一張表拿給眼科醫師，我能做的也就只有如此了。

九月初的某一天，我起了一大早，還沒八點就來到帕市的DMV門口，已有五、六個人比我更著急地在等了；警衛開了門，我戰戰兢兢走到指定窗口，交了錢檢查視力，先查右眼沒有問題，再查左眼，真糟糕，讀到第三行就讀不下去了。櫃檯後面的女士讓我到旁邊的一個位子，面對一個三面有檔的儀器坐下，這下我可以讀了，回來上網查詢後，才知道這是檢查遠距視力的。在她一聲OK之下，我通過了視力檢查，真是阿彌陀佛，看來DMV人員對於白頭老人家還是非常寬宏大量。

下一步是去照相，我步履輕快地去了照相房，拍了一個白頭髮的照片，又按了手印。

最後就是筆試了，我要了紙張的試題，小小心心地寫了一遍，不放心的幾題，旁邊做了記號，回頭再思考一下，之後再檢查兩遍，回到考官窗口。兩分鐘後，考官笑瞇瞇地抬頭說：「恭喜妳通過了，兩星期以後妳會收到寄去的新駕照。」

走出DMV大門，從口袋取出手機看時間，才九點半，這真是一個美好的早晨，我又可以繼續開五年的車了。

DMV 駕照 檢測

上一則

故居的「遊客」(下)

下一則

排舞三年

延伸閱讀

車牌竊案 有上升趨勢

車牌竊案 有上升趨勢
台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜

台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜
恩光眼科眼鏡 蒙羅維亞市新張 特價優惠

恩光眼科眼鏡 蒙羅維亞市新張 特價優惠
利菁視力只剩0.1已不可逆 醫生要她排角膜配對求運氣

利菁視力只剩0.1已不可逆 醫生要她排角膜配對求運氣

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

漫步初老

2023-11-11 02:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02
幾米∕圖

送禮的學問

2023-11-15 01:02

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊