美國加州DMV 汽車管理部，對年過七十歲汽車駕駛人的駕照 換新，有一項特別規定，那就是在駕照到期時，本人需要親自到DMV通過視力檢測 和筆試駕駛規則，才可以換新駕照，而且有效期只有五年；換言之就是年過七十歲的白頭人，每隔五年都要再經歷同樣一次的視力和筆試測驗，通過了才能繼續領照開車。

住這裡的人都知道會開車對一個人的生活有多麼重要，尤其已習慣駕車多年，一旦不能自己開車，那是何等打擊；出門辦事、採購、看醫師、去銀行、會朋友等日常生活，再也無法享受自主便利。尤其是這裡的公共交通設施不那麼方便，出門需要仰賴親友開車或優步，真的很不方便。

今年九月我的駕照又到期了，這是我年過七十以後的第三次。八月我去了一趟香港和台灣，回來已接近月底，要準備考筆試只有一周的時間，我這個從台灣來美國的留學生，經歷過初中、高中、大學、留學等各種考試，可說是身經百戰，我是不會害怕K書的。根據以往經驗，把DMV的駕駛規則從頭到尾翻個四、五遍，網上的模擬題能找到的都做一遍，大概就能通過了，所以這個禮拜，我把大部分的時間都花在書房裡「苦讀」，務必要通過筆試。

至於視力檢測，我的左眼較弱，眼球背後有一個極微小的血斑，以致視力稍受影響。七月時，還特地去看了我的眼科醫師，告知我的駕照將到期，不知視力能否通過DMV的檢測？她說DMV要求駕駛人有20/40的視力，而我正在界線邊緣，我問如果配一副新眼鏡，是否能有改進？她說我開過白內障手術，視力不會再有太多變化，不需再配新眼鏡；如果DMV的檢查不過，她會給我一張表拿給眼科醫師，我能做的也就只有如此了。

九月初的某一天，我起了一大早，還沒八點就來到帕市的DMV門口，已有五、六個人比我更著急地在等了；警衛開了門，我戰戰兢兢走到指定窗口，交了錢檢查視力，先查右眼沒有問題，再查左眼，真糟糕，讀到第三行就讀不下去了。櫃檯後面的女士讓我到旁邊的一個位子，面對一個三面有檔的儀器坐下，這下我可以讀了，回來上網查詢後，才知道這是檢查遠距視力的。在她一聲OK之下，我通過了視力檢查，真是阿彌陀佛，看來DMV人員對於白頭老人家還是非常寬宏大量。

下一步是去照相，我步履輕快地去了照相房，拍了一個白頭髮的照片，又按了手印。

最後就是筆試了，我要了紙張的試題，小小心心地寫了一遍，不放心的幾題，旁邊做了記號，回頭再思考一下，之後再檢查兩遍，回到考官窗口。兩分鐘後，考官笑瞇瞇地抬頭說：「恭喜妳通過了，兩星期以後妳會收到寄去的新駕照。」

走出DMV大門，從口袋取出手機看時間，才九點半，這真是一個美好的早晨，我又可以繼續開五年的車了。